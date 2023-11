Clamoroso Juventus, “cacciato” Allegri: “Accordo raggiunto con il nuovo allenatore”

Clamoroso Juventus, questa potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina bianconera per il tecnico livornese.

La frase sibillina pronunciata qualche giorno fa non è passata inosservata. Del resto, a lui la banalità non appartiene, neppure adesso che il calcio si è abituato a vederlo in televisione. Un’assenza che, tuttavia, non sembra destinata ad essere lunghissima, visto che sta aspettando l’occasione giusta per tornare in pista dopo l’esperienza burrascosa – e terminata senza titoli – con il Tottenham.

Stiamo parlando di Antonio Conte, che stando ai rumors si prepara ad avvicendarsi ancora con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese prese il suo posto nella tumultuosa estate 2014, quando l’allenatore salentino dopo tre anni di trionfi decise di lasciare Torino in disaccordo con alcune scelte della società. Inizialmente tutti erano scettici su di lui ma in poco tempo riuscì a smentire i pregiudizi, migliorando addirittura i risultati del suo predecessore. In ogni caso le vittorie non sono bastate per mettere d’accordo la tifoseria bianconera, che si è sempre divisa sul tecnico toscano. Da quando è tornato alla Continassa nell’estate 2021 non ha mai avuto vita facile.

Clamoroso Juventus, la “bomba” di Radio Radio: “Tutto fatto per Conte”

In questi due anni difficilissimi per la Juventus Allegri è finito più volte sulla graticola. Lo è anche adesso, per certi versi, nonostante l’ottimo inizio di stagione della Signora.

La sua filosofia di gioco troppo conservativa continua a dividere. Non sarebbe una sorpresa infatti se a fine stagione la società decidesse di mettere fine alla sua seconda esperienza bianconera con un anno di anticipo. Tutto dipenderà dai risultati. Tra i possibili sostituti c’è proprio lui, Conte, che come raccontano i ben informati un mese fa ha rifiutato il Napoli perché sa che la possibilità di tornare ad allenare la Juventus è più che mai concreta. “I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta”, ha detto nei giorni scorsi. Di un Conte-bis è convinto il direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista: “Conte sarà l’allenatore della Juve 2024-25, secondo le nostre fonti l’accordo è raggiunto”, ha appena twittato sul suo profilo X.