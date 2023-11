Dalla Juventus al Psg: lo ‘scippo’ in mediana fa rumore

Dalla Juventus al Psg: lo scippo in mediana dei francesi fa assai rumore. Ecco l’intreccio con il club bianconero, che può rimanere solo a guardare

La Juve ha enormi problemi in mezzo al campo. Enormi. Perché oggettivamente una squadra che vuole vincere lo scudetto, o almeno cercare di farlo nonostante l’obiettivo reale sia quello di chiudere tra le prime quattro, non può giocare (con tutto il rispetto, e ci mancherebbe) con Nicolussi Caviglia in mezzo al campo se manca Locatelli.

Serve gente di qualità, esperta, gente pronta nella seconda parte di stagione a dare una mano a Massimiliano Allegri che, nonostante tutte le critiche che sta ricevendo, è stato in grado fino al momento di tenere la sua truppa lì, in alto, a soli due punti dall’Inter capolista e che ieri in una partita che per tutti non doveva avere storia, ha portato un ottimo pareggio a casa. Insomma, il tecnico sta dando tutto e adesso c’è bisogno che qualcuno lo aiuti.

Dalla Juventus al Psg, assalto incredibile

E questo qualcuno deve essere Giuntoli insieme a tutto il suo staff. Trovando quei rinforzi gusti in mezzo al campo. Un nome che si è fatto con una certa insistenza in queste ultime settimane e anche la scorsa estate è quello di Thuram, centrocampista francese del Nizza che però non dovrebbe salutare nel corso della stagione in corso.

Tutto può cambiare ovviamente se arrivasse un’offerta da 40-50 milioni di euro, che è al cifra che il club francese chiede per il proprio tesserato. Soldi che la Juve al momento non può spendere e che invece potrebbe spendere il Psg che secondo le informazioni riportate da Santi Aouna vuole superare la concorrenza di tutte le big europee sul giocatore. E magari tentare di prenderlo a gennaio. Per la Juve in questo modo le possibilità di prenderlo sarebbero davvero ridotte al lumicino.