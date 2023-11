Immagini sparite, bufera Juventus-Inter: l’episodio accende le polemiche

Immagini sparite, bufera Juventus-Inter. E’ ormai un classico che lo scontro diretto tra bianconeri e nerazzurri abbia una coda di polemiche.

E’ Juventus-Inter. Basta questo per attendersi tutto. Un bella partita, ricca di spunti tecnici, impreziosita da reti di pregevole fattura e magari anche dalle inevitabili polemiche che non possono mancare in ogni confronto tra bianconeri e nerazzurri.

In Juventus-Inter, piatto forte della tredicesima giornata di campionato, disputatasi all’Allianz Stadium, di tutto questo ci sono stati soltanto due bellissime reti e il codazzo di polemiche. Una brutta partita che non ha certo soddisfatto coloro i quali hanno riempito lo stadio e seguito la partita da casa, davanti alla tv.

Dalla formazione che ambisce a vincere il suo scudetto numero venti, l’Inter, quello della seconda stella, con inevitabili pensieri che riportano al 2006 e una squadra che vuole continuare a crescere, la Juventus, nonostante i ben noti problemi extracalcistici, ci si attendeva uno spettacolo decisamente migliore.

Ma se il calcio spesso vive di episodi, è proprio un episodio a tenere banco nel post-partita. Non un episodio secondario poiché è uno dei due momenti decisivi della partita, ovvero quello che poi dato il là all’azione del gol del pareggio dell’Inter di Lautaro. Sull’episodio si è espresso il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani.

Immagini sparite bufera Juventus-Inter

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato in un video la partita Juventus-Inter, soffermandosi, come ovvio, sull’episodio che ha poi fissato il punteggio finale di 1-1.

Polemiche sul gol segnato dall’Inter. Dice Ravezzani: ” La Juventus si lamenta per un fallo subito da Chiesa commesso da Darmian, un fallo piuttosto evidente che l’arbitro non ha visto“. Da lì prende il via l’azione del pareggio nerazzurro che avviene 16 secondi dopo l’azione incriminata. Ravezzani sottolinea come la Juventus recrimina poiché è stato annullato un gol a Kean per un fallo analogo.

Il direttore di Telelombardia, all’interno della sua analisi, si sofferma sulle immagini: “Le uniche riprese, colpevolmente offerte dalla regia, sono quelle dall’alto e non si capisce bene cosa sia accaduto tra i due giocatori. La sensazione di un fallo commesso da Darmian, non si capisce la gravità del fallo e se questo consentisse l’intervento del varista Irrati”.

Il varista Irrati che, secondo Ravezzani: “ritengo abbia potuto vedere altre immagini che a noi e al pubblico in diretta sono state negate dove avrebbe poi evinto che il fallo probabilmente c’era ma che non si trattava di un chiaro ed evidente errore“. Il direttore di Telelombardia non può fare a meno di evidenziare come in Juventus-Inter manchino le immagini che avrebbero potuto fare piena luce sull’episodio.

Mancano immagini complete come quelle che hanno poi portato, qualche turno di campionato fa, all’annullamento del gol di Kean. Pertanto via libera ai commenti e ad altre polemiche.