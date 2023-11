Contatto Darmian-Chiesa, così non VAR: “Se fa scena, trovano più immagini”

L’opinionista sportivo Sabatini ha parlato così a proposito dell’episodio di ieri sera tra Juventus e Inter: i dettagli.

A ‘Radio Sportiva’, Sabatini ha parlato dell’episodio riguardo la partita di ieri sera tra Juventus e Inter. Ecco cosa ha detto.

La partita accesa tra Juventus e Inter, conclusasi con un pareggio 1-1, ha generato discussioni e controversie, alimentando il dibattito sull’utilizzo del Video Assistant Referee (VAR). Sabatini, noto opinionista sportivo, ha espresso le sue opinioni su un episodio controverso che ha coinvolto Federico Chiesa durante l’incontro.

Sabatini sul ‘fallo’ su Chiesa in Juventus-Inter

A ‘Radio Sportiva’, Sabatini ha dichiarato: “Per le immagini che ho visto io non c’è fallo di Darmian su Chiesa, come non c’era fallo di Kean su Faraoni in Juventus-Verona. Ma se Chiesa resta per terra e fa scena, cosa che non gli va insegnato, il Var interviene e magari trova più immagini.”

Le parole di Sabatini evidenziano la sensibilità degli episodi controversi all’interno delle partite di calcio e l’importanza della tecnologia VAR nel processo decisionale degli arbitri. La situazione in questione ha coinvolto un presunto fallo di Darmian su Chiesa, e la divergenza di opinioni su questo episodio sottolinea la complessità delle decisioni arbitrali nel mondo del calcio. La sua menzione anche dell’episodio coinvolgente Kean e Faraoni in una precedente partita sottolinea la persistenza delle polemiche riguardo alle decisioni arbitrali in diverse sfide della Serie A.