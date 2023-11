Juventus, rientro in gruppo anticipato per Danilo: nel mirino questo match

Juventus, il difensore brasiliano è tornato oggi a lavorare almeno per una parte insieme ai compagni. Ecco quando vuole rientrare

Messo in archivio il pareggio contro l’Inter che ha tenuta invariata la classifica della Serie A, la Juve ha ricominciato ad allenarsi per il prossimo appuntamento della stagione programmato per venerdì 1 dicembre in casa del Monza.

E per Massimiliano Allegri arrivano delle buone notizie dall’infermeria visto che secondo quanto riportato da goal.com anche Danilo ha svolto una parte di allenamento insieme al resto dei compagni. Il capitano, fermo ai box da un poco di tempo, quindi mette nel mirino un rientro. Ed è proprio la trasferta contro la squadra di Palladino l’obiettivo da prendere. O almeno cercare di prendere. Il brasiliano sappiamo benissimo come per personalità e qualità tecniche e fisiche sia un elemento fondamentale nello scacchiere dell’allenatore livornese.

Juventus, Danilo per il Monza

Difficile possa essere in campo dal primo minuto. Assai probabile invece che Danilo almeno inizialmente possa accomodarsi in panchina e poi cercare di riprendere con calma il ritmo della partita. Magari entrando durante il secondo tempo.

Un mezzo sorriso per Allegri che però come sempre dovrà fare i conti con la coperta corta in mezzo al campo dove ieri ha esordito dal primo minuti Nicolussi Caviglia: un battesimo di fuoco per il giovane mediano nel derby d’Italia e contro una squadra oggettivamente più forte. Le gambe non hanno tremato e già questo è un punto importante a suo favore. A dimostrazione del fatto che Max si può fidare anche di lui, e ne avrà bisogno, nel corso di questa stagione.