La beffa è atroce: UFFICIALE, partita da ripetere. Una decisione errata dell’arbitro porta alla soluzione estrema. Ed errata anch’essa.

Una partita di calcio che si decide nella maniera peggiore. Il calcio, a tutti i livelli, ci ha ormai abituato a situazioni, le più diverse, che vengono giudicate in maniera poco comprensibile ai più, per definirla in una forma “gentile”.

Come detto a tutti i livelli accadono situazioni che definire paradossali sembra quasi un eufemismo. Proviamo a raccontare ciò che è accaduto nel campionato Under 15 Regionale del Lazio, in una gara disputatasi il 1° novembre e che ha posto di fronte la Nuova Rieti e la Don Gaspare Bertoni. Al termine dei 90 minuti regolamentari la partita è terminata con la vittoria della squadra di casa, la Nuova Rieti, per 5-3 , ma il risultato non è stato omologato. Per quale motivo?

La causa della mancata omologazione del risultato finale è da ritrovarsi nell’episodio accaduto al quarto d’ora della ripresa quando l’arbitro ha concesso un calcio di rigore alla Don Gaspare Bertoni. Calcio di rigore, che in realtà non è stato mai eseguito. Questo perché il direttore di gara è ritornato sui suoi passi, e sulla sua decisione di assegnare la massima punizione. Questo dopo che in campo aveva fatto il suo ingresso il tutor arbitrale, ovvero l’Osservatore arbitrale, il quale ha invitato l’arbitro a correggere la sua decisione.

E così è stato. Niente calcio di rigore. In campo si sono scatenate polemiche e discussioni da ambo le parti con il direttore di gara.

Il giudice sportivo ha, ovviamente, motivato la decisione di non omologare il risultato maturato sul campo e la decisione conseguente di far ripetere l’incontro.

Il giudice ha spiegato come l’arbitro abbia effettivamente confermato, nel suo referto, l’ingresso in campo dell’Osservatore arbitrale. Come abbia poi corretto la sua decisione riguardo il calcio di rigore assegnato alla Don Gaspare Bertoni proprio dopo suo suggerimento. Pertanto il giudice ha affermato che l’incontro non ha avuto un regolare svolgimento e che la gara dovrà essere ripetuta. Il risultato finale di 5-3 per la Nuova Rieti non è stato omologato.

Il calcio, ormai a tutti i livelli, regala situazioni paradossali e polemiche infinite. Anche nel campionato Under 15 Regionale del Lazio.