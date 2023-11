Serie A a metà prezzo, il sogno s’avvera: sorpresa inaspettata

Serie A, questo sì che è un gran bel regalo: adesso puoi vedere le partite a metà prezzo, ma ti conviene fare in fretta.

Il Black Friday è stato ricco di sorprese inaspettate e mai avremmo potuto pensare, alla luce delle offerte lanciate per il venerdì nero, che il Cyber Monday potesse essere addirittura più vantaggioso. E invece, a giudicare dalle ultimissime novità, sembra proprio che sia così.

I tifosi e gli appassionati di sport saranno ben lieti di sapere che Dazn ha tirato fuori dal cilindro un altro regalo degno di questo nome. La tv in streaming ha rinnovato l’intesa con la Lega, come noto, per i prossimi 5 anni, motivo per il quale continuerà ad essere titolare dei diritti tv della Serie A fino a che non calerà il sipario sulla stagione 2028/2029. Conviene attrezzarsi e sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma, nel caso in cui non lo abbiate già fatto. E se non siete titolari di un abbonamento, questo è decisamente il momento giusto per ripensarci e per cedere alle “lusinghe” di Dazn.

La nuovissima offerta dell’emittente è stata lanciata nella giornata di lunedì 27 novembre e sarà valida fino al 10 dicembre: hai due settimane di tempo, quindi, per valutare i pro e i contro, ma se hai intenzione di abbonarti ti conviene affrettarti perché si tratta di una promozione veramente irripetibile.

Serie A, fai in fretta: puoi vedere le partite a metà prezzo

L’offerta in questione, è bene precisarlo, è valida solo per i nuovi abbonati. Chiunque intenda usufruire del ricchissimo catalogo di contenuti di Dazn avrà diritto, udite udite, a uno sconto di più del 50% sul piano DAZN Standard, che dà accesso, tra le altre cose, anche alle partite di Serie A.

I primi due mesi di abbonamento costeranno 19,90 euro ciascuno, mentre in condizioni normali costerebbero più del doppio, ossia 40,99 euro al mese l’uno. Trascorso il bimestre, il piano si rinnoverà al costo attualmente previsto, ma nel frattempo avrete comunque avuto un mese di visione gratis.

Nel caso in cui, durante i due mesi, decidiate di passare ad un altro piano, perderete però la promozione. C’è un’altra cosa, infine, da sottolineare. Se attiverai la promozione subito, potrai già goderti le super sfide di domenica 3 dicembre, come l’attesissima Napoli-Inter. Vale la pena affrettarsi, no?