Black Friday Dazn, ultima chiamata: uno sconto mai visto

Black Friday Dazn, tutto quello che c’è da sapere sulle offerte lanciate dalla tv in streaming in occasione del venerdì più atteso dell’anno.

Avrebbe mai potuto esimersi, Dazn, dall’aderire alla più folle giornata di sconti di tutto l’anno? Assolutamente no. E infatti, la tv in streaming ha lanciato, in occasione del Black Friday 2023, una serie di offerte davvero irripetibili che faranno risparmiare ai potenziali abbonati un bel po’ di soldoni.

Le promozioni in questione saranno valide anche per il Cyber Monday, ma badate bene: non c’è tempo da perdere. Andiamo a scoprire, allora, in cosa consistono le offerte proposte da Dazn e fino a quando si potrà eventualmente attivarle. Iniziamo dallo sconto sui piani di abbonamento, che essendo più consistente potrebbe essere quello più interessante. Fino al 27 novembre prossimo, chiunque voglia abbonarsi a Dazn potrà farlo a delle condizioni veramente vantaggiose.

Per usufruirne sarà sufficiente acquistare su Amazon una carta prepagata da 3 mesi che vi darà accesso ai contenuti della tv in streaming. La troverete sulla piattaforma al costo, scontatissimo, di 79,90 euro. A prezzo pieno, lo ricordiamo, ne costerebbe 119,97 euro, ragion per cui avrete la possibilità di risparmiare ben 40 euro sul vostro piano di abbonamento Dazn della durata di 3 mesi.

Black Friday Dazn, due offerte da non perdere: ma corri, il tempo stringe

Non è finita qui, però. In occasione del Black Friday e del Cyber Monday, Dazn ha davvero voluto fare le cose in grande. Talmente in grande che c’è un’altra sorpresa sulla quale vale la pena soffermarsi.

Dal 23 novembre e fino al 26 novembre, sarà possibile attivare il piano Dazn Standard ad un prezzo molto speciale. Gli abbonati pagheranno solo 19,90 euro al mese, che è un prezzo davvero interessante se rapportato a tutti i contenuti cui dà diritto questo piano di abbonamento. Da prendere in considerazione, insomma, se si vuole godere delle esclusive della tv in streaming.

L’offerta è trimestrale, ragion per cui, una volta scaduti i 3 mesi, il piano tornerà a prezzo pieno. Ma, nel frattempo, avrete comunque risparmiato un bel po’ sul canone della vostra tv in streaming. Che aspettate, allora? Il tempo stringe e il Black Friday non durerà mica per sempre!