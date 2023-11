Zaira Nara, il bikini bianco non lascia scampo: lato B fenomenale

Zaira Nara, lo shooting si è fatto particolarmente interessante: con quel bikini bianco addosso è un vero e proprio schianto.

In questi giorni si sta parlando di lei come non mai. Il suo nome bene o male è spesso apparso sui tabloid e sulle colonne dedicate al gossip, ma stavolta sta circolando in maniera molto più insistente. Non a caso, va da sé, ma per un motivo ben preciso.

La sorella di Wanda Nara, secondo le indiscrezioni sin qui trapelate, ufficializzerà a breve la sua nuova ma già chiacchieratissima relazione. Zaira frequenta da qualche tempo Facundo Pieres, giocatore di polo argentino. Nessuno dei due aveva finora confermato le voci, che nel tempo di sono fatte sempre più insistenti, ma qualche paparazzo era già riuscito a beccarli in atteggiamenti inequivocabili. Da qui la decisione, probabilmente, di uscire alla luce del sole e di far sapere al mondo che fra loro le cose si sono fatte serie.

Secondo i rumors, il giocatore di polo e la splendida modella arriveranno insieme al premio della moda Martin Fierro. L’evento è in programma per il 2 dicembre prossimo all’Usina del Arte e Zaira ha ricevuto una nomination nella categoria Best Network Style. Dovrà vedersela con avversarie molto agguerrite del calibro di Antonela Roccuzzo e Oriana Sabatini, ma potrebbe farcela. E questo proprio nella serata in cui ufficializzerà il suo nuovo amore. Curioso, vero?

Zaira Nara cala l’asso: che bomba con quel bikini bianco

In attesa che arrivi la data tanto attesa dagli amanti del gossip, la Nara ci sta dando dentro come non mai. Nel tentativo, forse, sicuramente goffo e vano, di spostare i riflettori sul suo lavoro piuttosto che sulla sua vita privata.

E potrebbe essere riuscita a deconcentrare qualcuno, in effetti, dal momento che le foto apparse nelle scorse ore all’interno della sua gallery sono davvero eccezionali. La sorella di Wanda Nara ha ben pensato di indossare un bikini bianco super minimal che metteva bene in risalto, come facilmente intuibile, il suo corpo da modella.

Un fisico perfetto che ha scatenato un vero e proprio uragano di curve e che ha fatto sì che queste foto fossero irresistibili. Come stupirsi, allora, del successo che hanno comprensibilmente riscosso?