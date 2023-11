L’Inter vince il derby d’Italia sul mercato: affare chiuso e Juve beffata

Il derby d’Italia di mercato se lo aggiudica l’Inter: i nerazzurri chiudono l’affare a zero e beffano la Juventus

La Juventus ha dato una grande prova di carattere contro l’Inter, dimostrando di poter tenere testa alla prima della classe.

La gara dell’Allianz Stadium ha accontentato entrambe le squadre. L’Inter è rimasto primo in classifica e la Juventus ha tenuto la distanza di due punti, mantenendo il secondo posto e tenendo a distanza di 4 punti il Milan e di 6 punti il Napoli. Intanto, però, la società continua a pensare anche al mercato, se pur lo stesso Allegri nel post-partita abbia dichiarato la soddisfazione per la rosa attuale. La dirigenza sta lavorando principalmente per rinforzare il centrocampo ma anche in difesa Giuntoli sta programmando dei rinforzi. Uno dei nomi che rischia di sfumare è quello del centrale del Lille, Tiago Djalò.

L’Inter batte la Juventus sul mercato: affare chiuso per Djalò dal Lille

Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come sia, di fatto sfumata per la Juventus la trattativa per Juan Miranda.

Il terzino del Real Betis ha orma un accordo di massima con il Milan e a giugno è destinato a vestire a maglia rossonera. A breve un altro difensore potrebbe sfumare per i bianconeri. Si tratta di Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000 del Lille e della nazionale portoghese. Da tempo la Juventus è sulle sue tracce per cercare di prelevarlo dal club francese. Come riportato dal giornalista Daniele Mari, l’Inter sarebbe in trattativa avviata con il Lille per accaparrarsi Djalo.

⚫️🔵💶Tiago #Djalo, per l’Inter la trattativa è fatta e definita. A meno di ripensamenti del giocatore, per l’Inter il suo arrivo per giugno è definito ⚫️🔵💶@fcin1908it @GuarroPas pic.twitter.com/7SA3ENiX35 — Daniele Mari (@marifcinter) November 27, 2023

I nerazzurri avrebbero già definito l’affare e, a meno di ripensamenti da parte del giocatore, sembra ormai quasi certo l’arrivo del difensore portoghese a Milano al termine della stagione. Djalo è in scadenza a giugno 2024, di conseguenza si libererà a parametro zero al termine della stagione in corso. L’ennesima intuizione a zero da parte di Beppe Marotta che difficilmente sbaglia in questo genere di operazioni. Un duello in cui l’Inter sembra aver avuto la meglio sulla Juventus.