Arrivano i lancieri, la testuggine ingabbia Giuntoli: Juventus KO

Spunta un’altra rivale nella corsa al centrocampista della Premier League: Juventus e Atletico Madrid non sono più soli

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato invernale che potrebbe rivelarsi una boccata d’aria fresca per la Juventus.

Ormai da circa un mese la dirigenza bianconera è alla costante ricerca di un rinforzo a centrocampo. I nomi valutati da Giuntoli militano, quasi tutti, in Premier League. Da Thomas Partey a Kalvin Phillips. Anche in Italia non mancano i sondaggi esplorativi, soprattutto per Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli a fine stagione. Anche Lazar Samardzic potrebbe tornare di moda per gennaio. Un altro calciatore che da settimane è in orbita Juve è l’attuale centrocampista degli Spurs. La concorrenza per Pierre-Emile Hojbjerg sta diventando sempre più corposa. Il centrocampista danese sembra agli sgoccioli della sua avventura col Tottenham e pronto a intraprendere una nuova avventura, dopo le 3 stagioni trascorse a Londra.

L’Ajax si inserisce per Hojbjerg e complica i piani di Juventus e Atletico

Già da tempo vi stiamo raccontando dei costanti sondaggi della Juventus per l’ex Southampton, così come dell’Atletico Madrid.

L’ultimo club lanciato dal sito spagnolo fichajes.net nell’edizione odierna è l’Ajax che potrebbe unirsi alla corsa per Hojbjerg. Secondo quanto riferito da Bas van den Hoven e Matthijs Vegter in VI, il club olandese considera il centrocampista danese un obiettivo chiave che potrebbe dare nuova linfa dopo un inizio di stagione disastroso. Per il club di Amsterdam non sarà facile inserirsi tra Juventus e Atletico Madrid ma di certo a livello di prestigio non ha niente da invidiare. Hojbjerg vuole arrivare pronto all’Europeo 2024 e per farlo è consapevole che avrà bisogno di giocare con maggiore continuità. Con Postecoglu non scorre buon sangue e lo si evince anche dal suo scarso impiego in questa prima parte di stagione. Hojbjerg è legato al Tottenham fino a giugno 2025, di conseguenza è il club londinese ad avere potere di scelta. Di conseguenza Daniel Levy valuterà la proposta migliore tra quelle sul tavolo, partendo da una richiesta di 30 milioni di euro. La Juventus tenterà l’approccio per il prestito oneroso, con diritto o obbligo di riscatto. Di contro saranno da valutare le prossime mosse di Atletico Madrid e Ajax.