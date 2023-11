“Il migliore allenatore in questo momento”: Calvo detta la linea in casa Juventus

La Juventus non si ferma mai e con la testa è già rivolta alla prossima sfida che i bianconeri dovranno disputare nel torneo di serie A.

All’orizzonte c’è il Monza, avversario di venerdì sera. Una squadra assolutamente da non sottovalutare, viste le qualità dei calciatori e dell’allenatore Palladino. I bianconeri però vogliono assolutamente i tre punti per continuare a insidiare l’Inter per la prima posizione.

I tifosi possono ritenersi senz’altro soddisfatto da quel che la loro squadra del cuore è riuscita a costruire in questa prima parte del torneo. Vittorie e crescente fiducia nei propri mezzi. E la sensazione di poter costruire davvero qualcosa di importante, specie se dal calciomercato invernale arriverà qualche rinforzo per mister Allegri. Che ha saputo lanciare tanti giovani e ha trovato il giusto equilibrio tattico per la sua squadra. Che ha nella solidità difensiva una delle sue armi migliori.

Juventus, massima fiducia in Allegri: Calvo spegne i rumors

In questi ultimi giorni, nonostante gli ottimi risultati che la squadra ha conquistato in questa prima fase della stagione, si è tornati a parlare del possibile avvicendamento in panchina tra Allegri e Conte nella prossima estate.

Francesco #Calvo allo Sport Industry Talk allontana le voci sulla separazione da Massimiliano #Allegri: "È il miglior allenatore che la #Juventus possa avere in questo momento". — Michele De Blasis (@micheledeblasis) November 28, 2023

Il cfo bianconero Francesco Calvo non sembra avere invece in realtà dubbi su quello che sarà il futuro del club. Parlando allo Sport Industry Talk ha spiegato che “Allegri al momento è il miglior allenatore che la Juve possa avere in questo momento”. Voci che sembrano allontanare l’ipotesi Conte e che sottolineano come la dirigenza abbia la massima fiducia in un allenatore che, seppur tra mille difficoltà, con i suoi ragazzi è pienamente in corsa per gli obiettivi delineati.