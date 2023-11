Scelta fatta, Allegri ‘esonerato’: c’è già il nome del nuovo allenatore della Juventus

Scelta fatta, e l’avete fatta voi: addio Allegri, ormai il destino sembra scritto. E c’è già il nuovo allenatore della Juventus

La prossima stagione si deve cambiare. Almeno così avete deciso voi tifosi della Juventus – o la maggior parte – sotto le foto che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Allegri è arrivato a fine ciclo e deve salutare. Non c’è altra via.

Nonostante – e qui sono fatti – il tecnico sia secondo in classifica con una squadra nettamente inferiore alle altre, e anche questo è un fatto, secondo molti tifosi bianconeri il ciclo di Max sulla panchina, il secondo, è ormai finito. Chiuso. E già c’è il nome del sostituto secondo voi. Uno che ha già fatto la storia della Juventus.

Allegri addio, i tifosi vogliono Conte

Il nome che esce maggiormente fuori dai vostri commenti è quello di Antonio Conte. E non poteva essere altrimenti visto che è stato l’allenatore pugliese ad aprire il ciclo vincente con i bianconeri ormai più di dieci anni fa. Ma non è l’unico che piace. Tra i tanti commenti spuntano, tra gli altri, anche altri nomi: quello di Thiago Motta, ad esempio, è uno di quelli più gettonati.

L’allenatore del Bologna è in piena corsa per l’Europa che conta dopo la vittoria di ieri contro il Torino. Una squadra, la sua, che gioca bene e che fa divertire. E che bada anche al sodo visto che si cerca di essere veloci soprattutto andando in verticale e non in orizzontale come quelli che si guardano troppo alle specchio convinti di piacere ma che poi, vuoi o non vuoi, di partite e di trofei ne vincono pochi. Chissà, magari anche l’ex azzurro potrebbe essere uno dei candidati. Ma come detto prima il maggior numero di commenti indica Antonio Conte. E lui di segnali ne sta iniziando a mandare davvero.