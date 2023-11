Prestito con obbligo di riscatto: ‘ritorno’ anticipato, la Juve lo prende a gennaio

Calciomercato Juventus, c’è la formula: prestito con obbligo di riscatto, così i bianconeri chiudono il top player per gennaio.

Il calciomercato della Juventus sembra essere sempre più interessante, e l’ultimo nome ad attirare l’attenzione è quello di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo classe 1996 attualmente sotto contratto con il PSG. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Vecchia Signora starebbe mettendo in atto una strategia decisa per assicurarsi il talento del giocatore già durante la finestra di mercato di gennaio.

Il club bianconero, desideroso di rinforzare il proprio centrocampo, avrebbe aperto le trattative con il PSG, cercando di raggiungere un accordo che porti Fabian Ruiz a Torino. La novità più interessante riguarda la formula dell’operazione proposta dalla Juventus: si parla di un possibile prestito di sei mesi con obbligo di riscatto a fine stagione.

Prestito con obbligo di riscatto: arriva Fabian Ruiz a gennaio

Questo significa che il giocatore spagnolo potrebbe vestire la maglia della Juventus già a partire da gennaio, con un accordo che prevede il riscatto automatico al termine della stagione in corso. Una mossa audace da parte della Vecchia Signora, che dimostra la determinazione a garantirsi le qualità di Fabian Ruiz nel proprio centrocampo. Il PSG, dal canto suo, sembrerebbe ancora indeciso sul futuro del centrocampista spagnolo, creando così un’opportunità per la Juventus di entrare in gioco. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se l’offensiva della squadra italiana avrà successo e se Fabian Ruiz si unirà ai ranghi della Juventus a partire da gennaio.

Gli appassionati tifosi bianconeri e gli osservatori di calciomercato ora sono in attesa di ulteriori sviluppi e conferme su questa possibile operazione che potrebbe portare un rinforzo di qualità nella rosa di Massimiliano Allegri, certamente il colpo farebbe contenti a tutti e darebbe più scelta tecnica al mister per puntare all’obiettivo dello scudetto.