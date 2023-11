Juventus insaziabile, l’acquisto che ‘fa la storia’: il cognome dice tutto

Juventus insaziabile, ecco il nuovo obiettivo dei bianconeri che, se conferma il suo cognome, è solamente una garanzia. Le ultime

La Juve vuole vincere lo scudetto e a gennaio ha in mente di prendere almeno un centrocampista che possa aiutare Allegri e rimane, inoltre, in attesa di capire qual è l’intenzione del Manchester United per Sancho, l’esterno offensivo accostato in più di una occasione al club.

In ogni caso, spunta il nuovo nome per la linea mediana, anche se sarà tutt’altro che semplice cercare di convincere il Bologna che è in alto e che sogna con Motta in panchina l’ingresso in Europa per il prossimo anno. Nella testa di Giuntoli c’è lo scozzese Ferguson, uno che ha un cognome pesantissimo visto che Sir Alex ha fatto la storia dello United, e che potrebbe essere l’innesto per il prossimo anno. I bianconeri lo vorrebbero a gennaio, come detto, ma non sembrano esserci chissà quali grosse possibilità di convincere gli emiliani a privarsene nei prossimi mesi.