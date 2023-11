Ne vendono tre in un colpo solo: Juventus da impazzire

C’è sempre tanto lavoro da compiere in casa Juventus per progettare nel migliore dei modi il futuro del club.

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e la formazione di Allegri è impegnata nelle prossime settimane nel tentativo di rimanere agganciata alle posizioni che contano. Sarà indispensabile riuscire a raccogliere dei risultati importanti anche negli scontri diretti in calendario.

Nel frattempo è chiaro che la dirigenza già iniziata a lavorare sui colpi di mercato che è il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà portare a termine nel corso della sessione invernale di trasferimenti. A gennaio riapriranno ufficialmente le trattative e la Juventus attesa come una sicura protagonista, in considerazione del fatto che mister Allegri si attende dei rinforzi in tutte le zone del campo. La priorità al momento è ovviamente rappresentata dall’arrivo di almeno un centrocampista visto e considerato che l’allenatore deve fare a meno per tutta la stagione di pedine importanti come Pogba e Fagioli.

Juventus, l’Arsenal vende Partey al miglior offerente: ecco perché

Di alternative in queste ultime settimane i bianconeri ne stanno valutando diverse. Calciatori che hanno delle caratteristiche diverse e che comunque tornerebbero utili ad un Allegri che in quella zona del campo ha davvero poche alternative per arrivare in fondo alla stagione.

Il “Mirror” in Inghilterra spiega che l’Arsenal sia intenzionato a lasciar partire senza dubbio Partey a gennaio. Il centrocampista non rientra nei piani di Arteta, che anzi dalla sua cessione spera di poter incassare un tesoretto da reinvestire altrove. I Gunners intendono muoversi tra i pali del fair play finanziario ed è per questo motivo che Partey partirà sicuramente di fronte ad una buona offerta. E con i soldi ricavati i londinesi andrebbero a caccia di rinforzi per la linea mediana, con Douglas Luiz dell’Aston Villa che rappresenta un obiettivo primario.