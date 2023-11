Georgina Rodriguez in dolce compagnia: s’è fatta bella per lui

Georgina Rodriguez beccata in dolce compagnia nel weekend: per l’appuntamento a due ha sfoggiato un tubino super stretch.

Sarà anche spudoratamente ricca, famosa e troppo bella per essere vera. Alla fine dei conti, però, Georgina Rodriguez è una mamma come tante altre ce ne sono al mondo. Con una vita certamente più agiata e meno stressante, magari, ma il cui unico desiderio è quello di vedere sorridere i propri figli.

Ed è proprio per questo motivo che nel weekend ha preso armi e bagagli ed è partita alla volta di Abu Dhabi a bordo del jet privato appartenente alla sua famiglia. Ma non era sola, la stella di Netflix. Era, bensì, in dolce, anzi dolcissima, compagnia. Insieme a lei c’era infatti Mateo, di 6 anni, che parrebbe essere più interessato alla Formula 1 che non allo sport praticato da papà Cristiano Ronaldo. Tanto che Georgina ha pensato di farlo felice e di portarlo, appunto, al Gran Premio che ha animato il fine settimana degli amanti dell’automobilismo.

Mamma e figlio se la sono spassati alla grande, al circuito di Yas Marina, come si evince chiaramente dalle molteplici foto postate da lady CR7 sul suo profilo Instagram. Già da quelle era stato evidente che la Rodriguez si fosse messa in gran tiro per l’occasione, ma il meglio, anche se non lo sapevamo, doveva ancora venire.

Georgina Rodriguez, un tubino è per sempre: un super lato B

Qualche ora fa, la dolce metà della stella dell’Al Nassr ha pubblicato un breve reel che ha lasciato “sotto shock” i suoi numerosissimi follower. Avevamo già avuto modo di apprezzare il suo fantastico look, ma questo video ci ha permesso di notare un dettaglio sul quale non ci eravamo concentrati.

Per la sua giornata all’insegna della Formula 1, la mamma di Mateo ha optato per un tubino in denim davvero divino. Molto raffinato, stretto come una seconda pelle, seguiva alla perfezione le splendide curve di colei che è considerata una delle donne più belle del mondo.

Nel reel in questione la si vede improvvisare una piccola sfilata social, con tanto di giravolta fatale che ci ha consentito di notare come quel tubino avvolgesse il suo meraviglioso lato B. E se già prima il suo look ci aveva convinti, figuriamoci ora…