Juventus, osservato speciale in Serie A: avversario nella 14ª giornata

La Juventus si prepara al match di campionato contro il Monza dove ci sarà un osservato speciale in chiave mercato

Venerdì la Juventus affronterà il Monza di Raffaele Palladino nell’anticipo della 14ª giornata e l’osservato speciale sarà naturalmente Andrea Colpani.

Il centrocampista italiano è senza dubbio una delle rivelazioni del campionato e il leader tecnico del club brianzolo, soprattutto dopo il grave infortunio di Gianluca Caprari. Il classe ’99 ha già collezionato 6 gol e un assist, diventando il faro del Monza. Una prima parte di campionato sorprendente, sia dal punto di vista delle giocate che ha fornito, che della personalità. Gli elogi di Palladino non lo hanno spostato dal focus sul campo, a testimonianza della grande mentalità. Elementi che gli sono valsi anche la chiamata di Luciano Spalletti in nazionale. Adesso Colpani è l’oggetto del desiderio di molti top club italiani e in cima alla lista delle pretendenti c’è la Juventus. I bianconeri avranno la possibilità di vederlo da vicino nel match dell’U-Power Stadium di venerdì sera. Un’occasione anche per avviare dei contatti con Adriano Galliani che già in estate si è privato di Carlos Augusto e che certamente non sarà propenso a lasciare andare anche Colpani.

Juventus, Colpani osservato speciale nel weekend contro il Monza

La Juventus proverà a tentare un approccio per giugno. A gennaio è piuttosto improbabile che possa aprirsi un varco per il trasferimento del ragazzo scuola Atalanta.

Colpani ha un contratto col Monza fino al 2028, di conseguenza Galliani ha il potere di poter alzare la richiesta economica. Dovesse proseguire su questo livello, il valore di mercato di Colpani a fine stagione potrebbe toccare i 40 milioni di euro. La Juventus è a caccia di un centrocampista che abbia nel proprio repertorio anche diversi gol. Da una parte valuta profili più esperti e di spessore internazionale come Kalvin Phillips, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Partey; dall’altra potrebbe puntare su alcuni giovani di grande prospettiva. Nella lista rientra lo stesso Colpani, oltre a Lazar Samardzic che già in estate è stato avvicinato dalla Vecchia Signora. Al momento Allegri dovrà preoccuparsi di limitare il talento di Colpani che tra pochi giorni potrebbe rivelarsi un grosso problema per la Juventus