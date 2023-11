Calciomercato Juventus, ‘scambio’ tra 9: il dopo Vlahovic parla nigeriano

Nuove sirene di mercato all’orizzonte per Dusan Vlahovic: la Juventus si sta già attrezzando per l’eventuale sostituto

Dusan Vlahovic ha dato ottimi segnali contro l’Inter, realizzando il gol del momentaneo vantaggio.

Lo stesso Massimiliano Allegri al termine della gara contro l’Inter ha sottolineato come sia stata la magliare prova del serbo da quando veste la maglia bianconera. In effetti la sua prestazione è stata molto completa, a prescindere dal gol. Soprattutto è saltata all’occhio la grande voglia di determinare e l’intesa con Federico Chiesa. Il nome del classe 2000, però, rimane al centro del mercato, in vista di gennaio ma anche in ottica mercato estivo. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a diversi club di Premier League, uno su tutti il Manchester United. Anche Atletico Madrid e Real Madrid hanno valutato il suo nome, senza, però, affondare il colpo. La Juventus è consapevole che il suo nome rimane molto ambito dalle big europee ma allo stesso tempo non si opporrebbe a un suo eventuale trasferimento, in caso di offerta congrua al valore del giocatore.

Juventus, per il dopo Vlahovic Giuntoli segue Boniface del Leverkusen

Nel radar della Juventus ci sarebbe anche Victore Boniface, bomber del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che a suon di gol sta dando filo da torcere a un cannoniere esperto come Harry Kane.

Stagione eccezionale fino a questo momento per il nigeriano che ha collezionato 11 gol e 6 assist in 17 partite stagionali, di cui 7 in Bundesliga. I suoi numeri hanno destato l’attenzione di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna che lo stanno monitorando con attenzione, come sottolineato da fichajes.net. Il contratto di Boniface col Leverkusen è piuttosto lungo, fino al 2028, ma l’interesse di diversi top club europei ha messo in allarme il club tedesco. La Juventus lo sta valutando come possibile sostituto di Dusan Vlahovic dalla prossima stagione, ma naturalmente non è l’unico nome sotto la lente d’ingrandimento del club bianconero. Strapparlo al Leverkusen non sarà un compito facile, soprattutto se dovesse continuare la stagione su questi ritmi. Attualmente il suo valore di mercato è di circa 40 milioni di euro ma da qui a giugno potrebbe notevolmente aumentare.