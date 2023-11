Monza-Juventus, ritorno UFFICIALE: i convocati di Allegri

By

Monza-Juventus. Tutto pronto per la sfida di venerdì sera valida per la quattordicesima giornata di campionato. Recupero top per Allegri.

Vigilia di Monza-Juventus e canonico incontro pre-gara con Massimiliano Allegri. Dopo le parole di Antonio Conte non poteva certo mancare una battuta del tecnico toscano.

Allegri, rivolgendosi ai giornalisti, ha infatti detto: “Sentivo la mancanza di notizie sul mio esonero“. Battuta che dietro un sorriso beffardo nasconde un po’ la rabbia di colui che proprio non ha gradito. Fortunatamente arriva anche qualche buona notizia in vista della gara contro i biancorossi di Palladino.

La Juventus ritrova il suo capitano. Infatti Danilo è abile ed arruolato per la sfida di domani sera. Buone notizie arrivano anche da Alex Sandro, disponibile anche se non ancora al 100%, mentre sono da valutare le condizioni di Manuel Locatelli. Ancora fermi ai box poiché infortunati Weah e De Sciglio, oltre a Pogba e Fagioli squalificati per le note vicende.