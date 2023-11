Nuova stagione da incubo: Allegri lascia la Juventus e li raggiunge

Calciomercato Juventus, Allegri, adesso, è pronto a cambiare destinazione e sarebbe una squadra decisamente in difficoltà.

Dal portale estero ‘Express’, si parla del futuro del tecnico bianconeo che potrebbe essere conteso in una destinazione a sorpresa.

Il Manchester United potrebbe considerare Max Allegri come opzione per la panchina, in caso l’attuale allenatore Erik ten Hag non dovesse soddisfare completamente i requisiti del club. Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri sembra interessato a un possibile passaggio in Premier League e potrebbe essere una scelta di valore per il consiglio di amministrazione dei Red Devils.

Allegri in Premier League al Manchester United

L’interesse di Max Allegri, allenatore attuale della Juventus, potrebbe aprire una nuova prospettiva per il Manchester United nel caso in cui si rendesse necessaria una sostituzione sulla panchina. Allegri, noto per i successi ottenuti in Serie A, ha dimostrato la sua abilità tattica e gestionale nel corso degli anni, rendendolo un candidato intrigante per un club di alto profilo come il Manchester United. La sua esperienza potrebbe portare una nuova visione e una guida strategica alla squadra, contribuendo a consolidare la presenza dei Red Devils nella competizione.

Mentre Erik ten Hag continua ad avere una stagione tutt’altro che positiva con il Manchester United, la prospettiva di avere Max Allegri come alternativa nel caso di un cambiamento di rotta potrebbe aggiungere un elemento interessante al panorama calcistico in Premier League. La situazione resta da monitorare, con gli appassionati e gli osservatori in attesa di sviluppi che potrebbero definire il futuro della panchina dei Red Devils. Certamente l’addio di Allegri alla Juventus porterebbe come primo candidato proprio l’ex tecnico bianconero Antonio Conte, in questi giorni al centro delle speculazioni. Non ci resta che attendere per un verdetto definitivo.