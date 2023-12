Calciomercato Juventus, il Liverpool piomba su Yildiz: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, piombano sul giocatore. Adesso la situazione potrebbe definitivamente cambiare: i dettagli.

Come scrivono da ‘Calciomercato.it’, Kenan Yildiz, il giovane attaccante che della Juventus, ora è al centro delle mire del Liverpool, secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it. Il talentuoso calciatore, inserito ufficialmente nella prima squadra della Juventus dopo gli elogi di Allegri, sembra aver attirato l’interesse di diverse big europee, con il Liverpool che emerge come uno dei principali pretendenti.

Le prestazioni impressionanti di Yildiz, soprattutto durante la sua prima gara da titolare con la Nazionale turca, dove ha segnato un gol contro la Germania, hanno aumentato ulteriormente l’hype intorno al suo nome. Dotato di esplosività, fisico e una tecnica sopraffina, Yildiz, a soli 18 anni, rappresenta un profilo estremamente interessante per i club di alto livello.

Yildiz fa impazzire il Liverpool: lo vogliono

Il Liverpool segue da vicino il giovane attaccante fin dai tempi in cui Yildiz era ancora giovanissimo. Nonostante l’interesse preliminare del Liverpool, la Juventus ha dimostrato una forte fiducia in Yildiz, rinnovando il suo contratto fino al 2027 senza clausola rescissoria e rifiutando qualsiasi richiesta per una cessione in prestito. La Vecchia Signora ha chiaramente l’intenzione di far crescere Yildiz all’interno della squadra, offrendogli gradualmente più spazio sotto la guida di Allegri.

Tuttavia, la Juventus si trova in una posizione delicata, con la necessità di fare cassa per rinforzare il centrocampo. Se il Liverpool decidesse di avanzare un’offerta significativa per anticipare l’esplosione imminente di Yildiz, la Juventus potrebbe essere costretta ad ascoltare. La situazione mette il club italiano sotto pressione, e nei prossimi mesi sarà interessante osservare come si sviluppano le trattative e quale sarà la risposta della Juventus all’interesse del Liverpool per il giovane talento turco.