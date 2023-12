Mercato Juve, il talento montenegrino arriva. Anzi no

Il talento montenegrino arriva. Anzi no. Le voci di mercato si accavallano, si contraddicono e creano confusione. E manca ancora un mese…

A seguire il mercato c’è da diventare matti. Notizie date per certe che si sgonfiano in un batter d’occhio, altre quasi messe in un cantuccio poiché ritenute non credibili che invece esplodono come trattative di primaria importanza.

E se è complicato raccontare il mercato addirittura per chi il mercato lo racconta da sempre, figuriamoci per i tifosi che leggono sui giornali o in rete o sui social tutto e esattamente il suo contrario. Difficile, soprattutto in questa stagione, è raccontare, o tentare di farlo, il mercato della Juventus. Perché accanto alle difficoltà “tradizionali” si aggiunge la complessità del momento che sta vivendo la società bianconera.

Non sapendo in realtà se, e cosa potrà fare durante la prossima sessione di mercato invernale, si va un po’ come quando viene a mancare improvvisamente la luce. Si va a tentoni, cercando di intuire da una parola, un possibile obiettivo. Proprio in queste ultime ore si sta parlando molto di un possibile obiettivo della Juventus. Obiettivo quanto possibile? A questa domanda ha risposto il giornalista Mirko Di Natale.

Il talento montenegrino arriva. Anzi no

Le voci che si rincorrono e si annullano riguardano questa volta il talento montenegrino, classe 2006, Vasilije Adzic, trequartista del Podgorica.

A riguardo Mirko Di Natale ha scrive un post su X: “La mia chiacchierata con Andrija Delibasic, ds Podgorica, in merito ai rumors su Adzic: “Contatti con Juve e altri club italiani, ma ufficialmente interessa a MCFC e FCB“. A questo post sembra rispondere a stretto giro di posta l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che sul suo sito alfredopedulla.com, scrive quanto segue:

“Un investimento per il futuro, la Juve ha ormai staccato la concorrenza. Stiamo parlando di Vasilije Adzic, mezz’ala ma all’occorrenza anche trequartista, classe 2006, del Podgorica“.

Il giornalista ha inoltre precisato che Adzic arriverà a Torino la prossima estate dal momento che è un extracomunitario. A quanto risulta ad Alfredo Pedullà la Juventus ha già raggiunto un accordo con l’entourage del talento montenegrino per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, più eventuali bonus ancora da concordare. Trattativa, pertanto, in fase avanzata.

Questo è il mercato. Notizie che si inseguono e che si contraddicono. Ma Ambasciator non porta pena.