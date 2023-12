Espulso un membro della panchina della Juventus: ecco il motivo

Espulso un membro della panchina della Juventus nel corso del secondo tempo contro il Monza: ecco il motivo

Diversi episodi hanno contraddistinto il match dell’U-Power Stadium tra Monza e Juventus, valevole per la 14a giornata di Serie A.

Prima il rigore concesso ai bianconeri nel primo tempo, per il contatto tra Kyriakopoulos e Cambiaso, e poi fallito da Dusan Vlahovic. Poi per l’episodio del secondo tempo che, invece, ha penalizzato la Vecchia Signora. A inizio ripresa di Monza-Juventus, sul risultato di 1-0 in favore dei bianconeri, l’arbitro ha espulso un componente della panchina di Massimiliano Allegri.

Il protagonista è stato un collaboratore tecnico dell’allenatore toscano. Si tratta di Maurizio Trombetta, espulso per proteste dopo aver reclamato un cartellino giallo per un giocatore del Monza. Ammonizione non ravvisata dall’arbitro e per questo reclamata dal collaboratore tecnico di Allegri che ha dovuto lasciare la panchina per il provvedimento disciplinare inflittogli.