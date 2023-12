Danilo volta le spalle alla Juventus: blitz rossonero, sarà addio

Nuovo allarme in chiave mercato per la Juventus di Max Allegri: assalto a capitan Danilo

Il primo posto ottenuto momentaneamente dalla Juventus potrebbe essere un incentivo all’intervento sul mercato in vista della sessione invernale.

La dirigenza bianconera sta lavorando assiduamente e sta già iniziando a restringere il campo per selezionare gli obiettivi principali da puntare per gennaio. La lista è piuttosto lunga ma Giuntoli ha già in mente le priorità. Nei programmi della società c’è l’inserimento di almeno un rinforzo a centrocampo, se non addirittura due. Ma la Juventus dovrà anche guardare alle cessioni e alle possibili offerte per i propri giocatori. Uno dei nomi chiacchierati negli ultimi tempi è Weston McKennie, rivalutato da Allegri e adesso piuttosto ambito in Premier League, soprattutto da parte di Everton, Aston Villa e West Ham. L’allarme per Allegri potrebbe riguardare, però, anche il capitano Danilo.

Juventus, il Flamengo vuole Danilo: ritorno in Brasile?

Come riportato dal giornalista brasiliano vicino alle vicende del Flamengo, William Brumi, il club di Rio de Janeiro sarebbe sulle tracce di un big della Juventus.

Infatti, stando a quanto riportato sul proprio profilo twitter, Danilo sarebbe uno dei nomi nella lista del Flamengo. Il centrale bianconero da quest’anno è diventato capitano, incrementando ulteriormente la sua leadership. Già dall’anno scorso la sua figura ha acquisto un ruolo fondamentale all’interno della Vecchia Signora, diventando un punto di riferimento soprattutto nei periodi di grande difficoltà, dovuti alle penalizzazioni.

#Danilo, zagueiro da #Juventus é mais um dos interesses do #Flamengo. Atleta multicampeão por vários clubes europeus e com 35 anos com contrato até 2025 na Juventus vem sendo monitorado e pode chegar ao Flamengo. Segue 👇🏻 pic.twitter.com/zf6Y3UMXUx — William Brum(FlaRubronegros) (@FRubronegros) December 2, 2023

L’ex Manchester City e Real Madrid andrà in scadenza con la Juventus a giugno 2025 ma il Flamengo vorrebbe provare a riportarlo in Brasile prima della conclusione del suo legame con i bianconeri. Se pur abbia 35 anni riesce ancora a dare garanzie sia fisiche che tecniche, aspetti che potrebbero portare la dirigenza a valutare una riconferma prima della scadenza del contratto. La possibilità di tornare nel suo paese, però, potrebbe fare la differenza nella scelta finale del giocatore.