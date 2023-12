Juventus, è davvero finita: firma e vola al Manchester City

Adesso sembra davvero finita per la Juventus: una big di Premier League si prende il centrocampista a gennaio

La Juventus supera il Monza in extremis e si prende momentaneamente la testa della classifica in Serie A.

La squadra di Massimiliano Allegri potrà godersela almeno fino a domenica sera, quando l’Inter sarà chiamata a rispondere nel big match del Maradona contro il Napoli. Una gara controllata per larghi tratti ma che stava rischiando di naufragare nei minuti di recupero. Molto significativa, però, la reazione appena un minuto dopo il gol subito, nel tornare in vantaggio e prendersi di forza e carattere la vittoria. Tra le note positive c’è sicuramente anche il ritorno al gol di Adrien Rabiot che mancava l’appuntamento con la rete addirittura dalla prima giornata. Il francese rimane il faro del centrocampo bianconero in un momento di totale emergenza. Ecco perché le mosse di mercato di Giuntoli e Manna non si fermano, soprattutto in ottica sessione invernale.

Juventus battuta: il Newcastle in netto vantaggio per Kalvin Phillips

Quello che nelle ultime settimane è stato uno dei nomi più caldi per il mercato della Juventus potrebbe presto sfumare.

Secondo quanto riportato da 90min, Kalvin Phillips sarebbe molto vicino al Newcastle. Il club inglese deve sostituire Sandro Tonali ed è intenzionato a farlo nella sessione di gennaio. Il nome di Phillips è in cima alla lista delle Magpies che potrebbero tagliare fuori la Juventus. Ad oggi il Newcastle è in vantaggio, in quanto godrebbe anche della preferenza da parte del giocatore che preferirebbe rimanere in Premier League. Al Manchester City sta trovando poco spazio e Pep Guardiola darebbe il via libera a un suo trasferimento. Alla Juventus farebbe molto comodo, vista l’evidente emergenza a centrocampo. E’ anche vero che i bianconeri hanno momentaneamente preso la vetta della classifica, in attesa della risposta dell’Inter. A testimonianza dell’ottimo livello dei giocatori attualmente a disposizione di Allegri.

Newcastle to push ahead with January move for Kalvin Phillips. There are a number of sides keen on the English international, but Newcastle are well placed to land him.@90min_Football with @SeanDZWalsh https://t.co/nPdS9poeRC — Graeme Bailey (@GraemeBailey) December 1, 2023

La poca abbondanza potrebbe, però, pesare a lungo andare per mantenere il passo dell’Inter. Phillips potrebbe preferire il Newcastle non solo per il fatto di rimanere in Inghilterra, ma anche per la possibilità di disputare la Champions o l’Europa League (in base al destino del Newcastle nell’ultima giornata). Un altro fattore che potrebbe far pendere il giocatore più da una parte che dall’altra.