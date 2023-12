Calciomercato Juventus, l’Inter fa saltare il banco: game over Giuntoli

Calciomercato, l’Inter ha messo la freccia. La formazione nerazzurra balza in testa su un obiettivo inseguito anche dalla Juventus. Quale?

A gennaio manca esattamente un mese, ma alcune questioni di mercato potrebbero risolversi molto prima.

La finestra di mercato invernale può presentare occasioni da cogliere al volo. Dopo aver fatto incetta di volti nuovi in estate, ancora una volta la parte del leone potrebbe recitarla l’Inter di Beppe Marotta.

La formazione nerazzurra, prima in classifica e favorita per la vittoria finale, ha due punti in più in classifica sulla Juventus e sembra che abbia ancora voglia di migliorare il suo già ricco organico.

Domenica sera al Maradona l’Inter sarà ospite del Napoli di Walter Mazzarri e tra i tanti spunti interessanti che l’incontro è in grado di offrire quasi naturalmente, ve ne sarà uno in più, strettamente legato al mercato.

Tra le fila della formazione partenopea vi è un giocatore che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Un profilo seguito in Italia e all’estero. Tra le squadre interessate al giocatore del Napoli vi è, in prima fila, l’Inter.

Piotr Zielinski è il profilo che è nel mirino di diversi club. Il centrocampista della nazionale polacca, classe 1994, sarà uno dei protagonisti annunciati del prossimo mercato dal momento che il suo futuro potrà essere deciso già a gennaio.

Mentre le temperature scendono e ci spingono verso il periodo natalizio, le prossime saranno settimane caldissime per il centrocampista polacco.

Prima della fine dell’anno, così come ci informa calciomercato.it, Zielinski e il suo agente, Bartlomiej Bolek, si incontreranno per valutare l’offerta che Aurelio De Laurentiis ha presentato per il suo giocatore. Per il centrocampista polacco il Napoli ha, al momento, la priorità.

Al momento, però, sembra che vi sia una certa distanza tra le parti e questo potrebbe favorire l’inserimento di altre società. L’Inter, dal canto suo, ha già fatto pervenire all’entourage del giocatore una proposta che si aggirerebbe sui 4 milioni di euro, più bonus.

La società nerazzurra non è certo l’unica a tallonare Zielinski. La Juventus, con Cristiano Giuntoli che conosce come pochi il nazionale biancorosso avendolo avuto al Napoli, proverà fino all’ultimo di portarlo a Torino.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il Liverpool, con il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, da sempre grande estimatore del centrocampista azzurro. Una bella lotta per un profilo importante, di esperienza ma che può ancora offrire tantissimo.