Cecilia Rodriguez, Natale all’improvviso: lingerie rossa che passione

Cecilia Rodriguez apre le danze celebrando le festività dicembrine con della lingerie molto piccante: follower in delirio.

Beato Ignazio, verrebbe da dire. Già, perché il fortunatissimo Moser, di ritorno a casa dopo qualche giorno di assenza per via di un viaggio di lavoro, ha trovato ad attenderlo un gran bel regalo di Natale. Uno di quei doni che tutti vorrebbero, inclusi gli scettici che non hanno mai creduto nella magia delle festività dicembrine.

Cecilia Rodriguez lo aspettava nel nido d’amore che hanno comprato e ristrutturato qualche tempo fa con indosso nient’altro che un completino intimo. Un modello supersexy e decisamente piccante, per la precisione, nonché perfettamente in tema con l’atmosfera di questo periodo dell’anno. Era declinato, infatti, in un pattern scozzese deliziosamente natalizio che avrà fatto felice, senza ombra di dubbio, il Nacho che nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto breccia nel cuore della sorella di Belen.

Ma la bella Cecilia, guai a pensarlo, non aveva esaurito le sue sorprese. Qualche ora fa ne ha tirata fuori dal cilindro un’altra, l’ennesima. E non era dedicata al suo fidanzato, con il quale presto convolerà a nozze, ma con i suoi numerosissimi fan. Non li trascura mai, la splendida influencer, e non ha pensato di farlo neanche stavolta.

Cecilia Rodriguez fa il bis: tutti felici, Moser incluso

Il regalo ai follower altro non è che una fotografia, anch’essa a tema Natale, che, badate bene, potrebbe farvi vorticosamente girare la testa. Una visione del genere, ne siamo certi, non ve l’aspettereste.

Anche in questo caso la Rodriguez indossa della lingerie perfettamente in pendant con l’atmosfera del momento. Di colore rosso, rosso fuoco, composta da un reggiseno push up e da un perizoma che possiamo ammirare – purtroppo, verrebbe da dire – solo frontalmente e non dalla prospettiva che più avremmo gradito.

Sopra indossa una vestaglia da camera, anche quella nel pattern tartan che tanto sembra piacerle, ma nulla ha tolto, la presenza di questo capo, al “bollore” di questa foto inaspettata. Avreste mai osato immaginare di iniziare il Natale in compagnia di una donna così sexy e disinibita?