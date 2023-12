Icardi alla Juventus con lo scambio: Allegri non sta più nella pelle

Mercato Juve, ecco lo scambio che fa felice Allegri. Il mercato di gennaio può assicurare al tecnico livornese il rinforzo richiesto. Quale?

Massimiliano Allegri e quel primo posto in classifica che regala un’emozione che da tempo non si provava. La strada intrapresa sembra davvero quella giusta, anche se il cammino è ancora lungo.

C’è un obiettivo da centrare assolutamente ed è la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico livornese più che puntare l’Inter in vetta alla classifica sembra attenzionare sempre più la quinta in classifica. E’ infatti quella, secondo il tecnico, la posizione che occorre tenere sempre d’occhio e da staccare il più possibile. Nel più breve tempo possibile.

La finestra di mercato di gennaio potrebbe portare delle belle novità in casa Juventus. Massimiliano Allegri sembra abbia già scritto la sua bella letterina a Babbo Natale Cristiano Giuntoli, chiedendogli, se possibile, di fargli il regalo più atteso. Un dono che renderebbe il tecnico più sereno e pronto ad affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Un elemento, uno soltanto che però potrebbe allontanare lo spettro, sempre presente, di una rosa troppo ristretta, soprattutto nella fascia mediana. Una squalifica o un infortunio può creare allarme. Ecco che l’arrivo di un centrocampista può cancellare qualsiasi affanno.

Mercato Juve, ecco il giocatore per Allegri

Ad illuminarci ci ha pensato wigglesport.it, che ha fatto il punto sulla questione centrocampista-Juventus in vista di gennaio.

L’obiettivo di Giuntoli è un pallino di Allegri: Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham e della nazionale danese, classe 1995. Soltanto qualche giorno fa la trattativa sembrava saltata. Il nuovo, grave infortunio che ha colpito l’ex bianconero Rodrigo Bentancur, sembrava potesse spingere il club londinese a togliere dal mercato il centrocampista danese.

Ora, invece, gli Spurs potrebbero aprire ad una sua cessione. La trattativa potrebbe avviarsi, e trovare la sua conclusione, grazie ad uno scambio. Il tecnico del Tottenham, Postecoglou, è infatti alla ricerca di un giocatore con spiccate doti offensive che gli permetta di sopperire agli infortuni di Perisic, Solomon e Richarlison. Secondo quanto risulta a Football Insider il tecnico del club londinese avrebbe puntato Samuel Iling Junior.

Iling Junior, un grande talento di soli 20 anni che però Allegri non avrebbe problemi a salutare pur di far entrare un centrocampista in grado di cambiare sostanzialmente il centrocampo bianconero. Esperienza e personalità non mancano certo a Pierre-Emile Hojbjerg. Forse davvero si sta trovando la quadra per una trattativa che solo qualche giorno fa sembrava forzatamente sepolta.