Fantasia dei Balcani al potere: la Juventus chiude subito due trattative

Il calciomercato della Juventus è sempre argomento di grande discussione tra i tifosi mentre ci si avvicina alla fine dell’anno solare.

È iniziato il mese di dicembre e la formazione di Massimiliano Allegri è chiamata a dare il massimo in questi ultimi incontri del 2023 nel tentativo di rimanere agganciata alle prime posizioni della classifica. Nel mentre però è logico che si inizia a parlare di trattative per il mese di gennaio.

Riaprirà ufficialmente il mercato e la Juventus è attesa come una delle grandi protagoniste di questa sessione invernale. Questo in considerazione del fatto che mister Allegri ha la necessità di accogliere nel suo organico alcuni volti nuovi. La priorità ovviamente è rappresentata dall’arrivo del nuovo centrocampista che possa garantire il tecnico altre soluzioni tattiche nella seconda parte della stagione. Soltanto così si potrà pensare ad una Juve in grado di poter lottare con le altre rivali per un posto tra le prime quattro.

Juventus, Samardzic più Adzic nel motore di centrocampo

Non sarà facile muoversi per Giuntoli nel mercato di gennaio, perché è logico che alcuni club non siano affatto disposti a cedere i loro migliori giocatori nella fase calda della stagione. E’ quello che potrebbe accadere in casa Udinese per Samardzic.

Come ha spiegato Tuttosport, la Juventus sta continuando a lavorare per l’arrivo del centrocampista serbo nato a Berlino. Un affare che sembra vicino alla conclusione, anche se i friulani intendono spostare la trattativa all’estate. Di sicuro un profilo che piace molto ad Allegri. Che la Juve guardi a giocatori dei Balcani per il suo futuro lo conferma anche il fatto che sia sulle tracce di Vasilije Adzic, 17 anni compiuti in maggio. Il calciatore montenegrino, che oggi milita con il Budućnost, potrebbe essere un rinforzo per la Next Gen con la possibilità di crescita verso la prima squadra.