Per la Juventus è finita: il bomber vola a gennaio in Premier League

Calciomercato Juventus, la situazione è chiara e per i bianconeri ormai sembra essere finita. A gennaio se ne va in Premier League

Per la Juventus sembra finita. E per quello che poteva essere l’erede di Vlahovic, Giuntoli dovrà cambiare obiettivo. Gli agenti del giocatore infatti, secondo quanto raccolto da 90min.com, sono sicuri che a gennaio il proprio assistito andrà in Premier League.

Da quelle parti ci sono diversi club che sono interessati al Guirassy, centravanti dello Stoccarda con più gol che presenze in questa stagione, e che a gennaio potrebbe cambiare decisamente campionato. Arsenal, Manchester United e Newcastle si sarebbero già mosse per la punta, e siccome c’è una clausola di 17,5 milioni di euro che lo libererebbe nell’immediato, qualcuno quasi sicuramente la pagherà. Una cifra che per quelli che sono i numeri del giocatore, è decisamente bassa. E deve essere sfruttata da quei club che hanno deciso di prenderlo. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse bianconero per il centravanti: quindici reti in sole 10 apparizioni quest’anno nel massimo campionato tedesco e anche un assist servito ai compagni. Numeri che non possono proprio passare inosservati. E che non erano passati inosservati nemmeno agli occhi attenti di Giuntoli. Che però come detto prima è quasi bruciato dalla concorrenza.