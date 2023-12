Monza-Juve, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: il resto è storia

Missione compiuta per la Juventus che ieri sera è riuscita in extremis a piegare il Monza e prendersi altri tre punti d’oro.

In attesa che l’Inter scenda in campo la formazione di Massimiliano Allegri è riuscita a conquistare il primo posto momentaneo in classifica. Logico dunque che tra i tifosi ci sia grande entusiasmo per la consapevolezza che la loro squadra sia in grado di poter lottare per questo traguardo.

Come era prevedibile quella con il Monza non è stata una partita semplice. Dopo il calcio di rigore fallito da Vlahovic la Juventus è riuscita a portarsi in vantaggio con un gol di Rabiot. Ma proprio allo scadere un gol di Carboni sembrava aver fatto svanire il sogno di vittoria dei bianconeri. Con grande caparbietà però la Juve si è buttata subito in attacco alla ricerca del gol del successo e l’ha trovato in pieno recupero grazie al difensore Gatti. Per la gioia sfrenata dei supporters accorsi allo stadio e quelli davanti alla tv.

Juventus, la replica di Rabiot su Instagram

A proposito di esultanze, non è passato inosservato quanto accaduto in occasione del momentaneo pareggio del Monza. Con Gagliardini che di fatto ha esultato in faccia a Rabiot, gesto che ha fatto parlare e che sta facendo parlare molto sui social.

L’ex centrocampista dell’Inter ha comunque potuto gioire poco, visto che pochi secondi dopo è arrivato il gol di Gatti che ha consegnato il successo alla Juventus. Rabiot ha saputo mantenere la calma in campo ma sui social, con grande eleganza, non le ha certo mandate a dire al collega brianzolo. “Impara a rimanere umile, perché fino a quando l’arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile” ha scritto su Instagram. Un episodio che sarà presto soltanto un ricordo, la Juventus ha fame e punta dritto già al prossimo ostacolo da superare.