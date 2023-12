Blitz di Giuntoli in Inghilterra: ‘pacchetto’ Scudetto, la Juve cala il 2 x 1

È una domenica diversa dalle altre quella odierna, con la Juventus che sarà spettatrice delle gare altrui.

Per questo turno di campionato di bianconeri sono già scesi in campo venerdì sera riuscendo a superare, non senza fatica, un Monza sempre tonico e ben messo in campo. Decisiva è stata la rete segnata dal difensore Federico Gatti in pieno recupero, quando ormai le speranze di successo sembravano essere svanite.

Tre punti che danno sempre più maggiore consapevolezza alla Juventus di avere tutte le possibilità di potersi giocare le proprie chance nella lotta per lo scudetto. I bianconeri non avranno gli impegni europei e questo alla lunga potrebbe rivelarsi un piccolo vantaggio da sfruttare rispetto alle altre. Anche se è dal prossimo calciomercato che si potranno capire le vere ambizioni di una squadra che ha la necessità di rinforzarsi in alcune zone del campo. Soprattutto sulla linea mediana dove la coperta è corta.

Juventus, occhio alla cessioni: fari puntati su Soulè

Ci sarà da spendere dunque a gennaio e le casse bianconere non sono certo piene. Pesa la mancata partecipazione alle coppe europee. Per questo motivo non è da escludere che nella prossima sessione ci possano essere anche alcune cessioni volte a recuperare un tesoretto.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, proprio nei giorni scorsi Giuntoli è stato in Inghilterra. Presumibilmente per parlare del futuro di Iling-Junior. Poco utilizzato da Allegri, potrebbe essere sacrificato visto che piace ad alcuni club di Premier League. Ma l’esterno non è il solo che piace. Giuntoli infatti avrebbe avuto dei sondaggi per Soulè da parte di Crystal Palace e Newcastle. L’argentino si sta mettendo in mostra con il Frosinone e la Juve non vorrebbe cederlo. Ma non potrebbe dire nemmeno di no qualora arrivasse una offerta irrinunciabile.