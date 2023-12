Elisabetta Gregoraci, ma chi lo guarda il panorama? Il lato B distrae i fan

Elisabetta Gregoraci non aveva fatto i conti con lo specchio dispettoso: il panorama è decisamente passato in secondo piano.

Il viaggio in Vietnam le è servito non solo per riempirsi gli occhi di stupore e di meraviglie, ma anche per ricaricare le pile in vista di una stagione piuttosto turbolenta. E infatti, al suo rientro in Italia, Elisabetta Gregoraci si è tuffata a capofitto in mille e una cose da fare.

A sentir lei c’è tanta carne al fuoco e anche questa settimana, dal punto di vista professionale, è stata piuttosto movimentata. Lo dimostra il fatto che nell’ultimo post pubblicato in gallery alluda a diversi progetti lavorativi dei quali non conosciamo, però, i dettagli. Che la bella showgirl stia lavorando a qualche nuova trasmissione televisiva? Probabile. O, chissà, magari si è “solo” dedicata a un bel po’ di shooting dei quali presto potremo ammirare gli scatti più salienti.

Sta di fatto che, seppur sia impegnata su più fronti, l’ex moglie di Flavio Briatore trova sempre il modo di dedicare parte delle sue giornate allo sport. Non tralascia mai il fitness ed è per questo motivo che ancora oggi può vantare il fisico straordinario di una ragazzina. Ce la mette tutta, la bella Ely, per essere sempre al top.

Elisabetta Gregoraci, piovono like a Montecarlo per il suo lato B

E infatti, indovinate un po’ che cosa faceva qualche ora fa? Si allenava, per l’appunto. Non in sala cardio o pesi ma nella sua lussuosissima casa di Montecarlo, dove ha allestito una mini palestra per potersi allenare in tutta tranquillità quando ne ha voglia.

Si è quindi imposta una corsetta sul tapis roulant, accompagnata da Eros Ramazzotti che cantava “Ti sposerò perché” in sottofondo. Ad un certo punto, poi, in preda all’entusiasmo, ha girato un video in cui invitava i follower a guardare dalle finestre della sua casa che tempaccio ci fosse nel Principato di Monaco.

Peccato solo che ci fosse uno specchio di mezzo e che il riflesso abbia distratto tutti i fan della bella showgirl. In primo piano c’era il suo lato B fasciato in un leggings strettissimo, chi mai avrebbe potuto preoccuparsi più di tanto della pioggia che batteva sui vetri della sua residenza di Montecarlo?