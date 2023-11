Elisabetta Gregoraci, vento dispettoso: la gonna vola, si vede tutto

Elisabetta Gregoraci, l’ultimo shooting consegna ai follower una foto da incorniciare: il vento ci regala uno scorcio impareggiabile.

Prima di partire, aveva voluto stuzzicare la curiosità dei follower spiegando loro che si sarebbe recata in una località che sognava di visitare da tutta una vita. Abbiamo poi scoperto, seguendola sui social network, che la meta in questione era l’affascinante Vietnam.

Elisabetta Gregoraci ha trascorso lì una manciata di giorni in compagnia del suo fidanzato Giulio Fratini. La coppia si è concessa diverse escursioni e ha girato il Paese in lungo e in largo, ma non tutto, a quanto pare, è andato liscio come certamente avranno sperato. “Ci sono stati forti temporali tutta la notte – aveva raccontato l’ex moglie di Flavio Briatore su Instagram, visibilmente turbata da quello che stava accadendo – Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura. Il tempo non aiuta ma voi guardate le condizioni meteo? Io sono alla ricerca del sole”.

Nonostante lo spavento, la loro vacanza alla scoperta degli usi e costumi del popolo vietnamita si è conclusa nel migliore dei modi. E ora che la bella Elisabetta è rientrata a casa da suo figlio Nathan Falco, ha subito ripreso le sue vecchie e sanissime abitudini.

Elisabetta Gregoraci tradito dal vento: che gambe!

Qualche ora fa ha ricominciato ad allenarsi e ha postato sui social un video a corredo del suo “stacanovismo”. Avendo cura di specificare, tra le altre cose, quanto le fosse mancato andare in palestra e spingere il suo corpo al limite.

Cosa che fa sempre e bene e si vede, dal momento che ha un fisico assolutamente invidiabile che sa peraltro come esibire nel migliore dei modi. Prendiamo lo scatto di qualche ora fa, ad esempio, quello che per ovvie ragioni ha fatto sognare a occhi aperti una moltitudine di utenti di Instagram.

La Gregoraci indossa un completo di tulle color rosso, composto da gonna leggerissima e reggiseno, che col vento che imperversava durante lo shooting è stato davvero difficile tenere a bada. Tant’è che non c’è riuscita: Eolo soffiava così forte che la gonna si è sollevata, lasciando intravedere l’intimo e la bellezza incredibile delle sue gambe da sportiva doc.