Follia dei tifosi, match interrotto: i calciatori scappano negli spogliatoi, attimi di terrore

Follia dei tifosi, match interrotto. I calciatori scappano negli spogliatoi dopo che la Follia dei tifosi ha scatenato l’inferno nello stadio.

E siamo ancora una volta qui a raccontare la Follia scoppiata all’interno di uno stadio. Cambia il luogo, ma il racconto è esattamente lo stesso.

Questa volta il fattaccio è accaduto in Grecia durante l’incontro di calcio di Serie A greca che ha visto opposte la formazione del Volos all’Olympiacos. Secondo il racconto dei giornalisti greci la gara è stata sospesa nei minuti di recupero quando le due formazioni erano ferme sul risultato di 2-2.

La follia al Panthessaliko Stadium è scoppiata attorno al 90° minuto quando è stato annullato per fuorigioco un gol alla formazione ospite. Il secondo della partita. A quel punto i tifosi dell’Olympiacos avrebbero tentato di entrare in campo per dirigersi verso le panchine.

Le forze dell’ordine, avvertendo l’imminente pericolo, sono prontamente intervenute utilizzano gas lacrimogeni. Testimoni raccontano anche di decine di esplosioni che hanno evidentemente causato ulteriore panico. Lo stesso che ha spinto i calciatori in campo a rifugiarsi negli spogliatoi.

Un’altra terribile pagina legata al calcio. O semplicemente alla Follia che può scatenare.