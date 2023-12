Il cerchio si sta richiudendo: Lukaku-Juve is back, svolta clamorosa

Cresce l’ottimismo in casa Juventus all’indomani del pareggio casalingo ottenuto contro l’Inter domenica sera nel posticipo di serie A.

Certamente c’è un po’ di rammarico per i bianconeri per non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, specie considerando il fatto che Vlahovic era riuscito a portare in vantaggio la sua squadra. Poi Lautaro ha ristabilito i conti.

La Juventus dunque rimane a due distanze di lunghezza dai nerazzurri, primi della classe, ma senz’altro cresce la consapevolezza del gruppo di Allegri di poter lottare per qualcosa in più di un semplice piazzamento utile per la prossima Champions. Lo scudetto per il momento è una parola proibita, in considerazione del fatto che ci sono squadre più attrezzate per raggiungere questo obiettivo. Ma non è da escludere che con qualche nuovo innesto nel mercato di gennaio la Juve possa inserirsi definitivamente nella lotta per il primo posto.

Juventus, Lukaku in estate pista percorribile?

I tifosi aspettano con ansia, fiduciosi sull’operato del direttore sportivo Giuntoli. Che è chiamato però non solo a muoversi sul mercato in entrata, ma anche nel blindare quei giocatori che per la Juventus sono elementi chiave. Anche se le ultime sessioni di calciomercato ci hanno insegnato che di fatto non ci sono incedibili.

Non lo è nemmeno Vlahovic, proprio il bomber che aveva sbloccato il big match contro l’Inter. Perché le sirene per il serbo non mancano di certo. Dalla Premier League, ad esempio, ma probabilmente anche dalla Spagna. Il Real Madrid del resto sta ancora cercando l’erede di Benzema. Di fronte a grandi offerte la Juve direbbe di no? Certo poi bisognerebbe trovare un sostituto all’altezza, ma in estate tutto può accadere. Perché bisognerà capire quale sarà il futuro di diversi giocatori, tra cui Lukaku. Oggi alla Roma è insostituibile e la Juventus lo ha corteggiato in passato. Il suo nome potrebbe tornare di moda.