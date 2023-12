Calciomercato Juventus, triennale da 30 milioni di euro: regalo di Capodanno

È una domenica di attesa per la Juventus che ha già disputato il suo match in questo turno del campionato di serie A.

Venerdì la formazione di Massimiliano Allegri è andato a vincere sul campo del Monza prendendosi tre punti davvero importanti per la sua classifica. Al momento infatti i bianconeri sono primi in classifica e attendono con ansia la partita tra l’Inter e il Napoli in calendario questa sera.

I gol di Gatti in pieno recupero ha consentito la Juventus di portare a casa il successo in una sfida molto delicata. Il Monza era riuscito ad acciuffare il pareggio proprio allo scadere ma la voglia di vincere degli uomini di Allegri è stata più forte di tutto. Ora c’è grande fiducia nello spogliatoio e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per poter lottare per qualcosa in più del piazzamento utile per la prossima Champions League.

Juventus, il rinnovo di Rabiot entro fine anno

Cosa succederà nelle prossime settimane in chiave mercato è sempre più complicato da capire. Anche se ormai manca davvero poco alla riapertura delle trattative, con il club che prima di pensare a nuovi acquisti deve pensare a come blindare i suoi migliori giocatori. Specie quelli a scadenza come Rabiot.

Anche contro il Monza il francese è stato tra i migliori ed è finito nel tabellino dei marcatori. Il suo contratto scade a giugno 2024 ma come ha riferito “AJG News” ci sarebbe in calendario un incontro tra la Juve e l’entourage del centrocampista. Sul tavolo ovviamente la proposta di rinnovo per altri tre anni. Rabiot chiede circa 10 milioni di euro, i bianconeri sono fermi a 7 più bonus. Si dovrà continuare a lavorare se si vorrà raggiungere al più presto una intesa. Di sicuro Allegri sarebbe felicissimo della sua permanenza a Torino.