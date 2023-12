Ivana Knoll, doppio “incendio” a Dubai: neanche il tramonto regge il confronto

Ivana Knoll, Dubai va a fuoco: il succinto trikini sfoggiato dalla tifosa croata ha infiammato i social network.

Sapevamo che lo avrebbe fatto non appena se ne fosse presentata l’occasione. E sapevamo pure cosa aspettarci, non essendo certo stata la prima volta che ha fatto qualcosa del genere. Ogni volta, però, che Ivana Knoll irrompe sui social network per fare ciò per cui è diventata tanto famosa, riusciamo comunque a stupirci.

La splendida modella di origini croate è oggi celebre, come senz’altro sapranno gli appassionati di sport e più specificamente di calcio, per essere la tifosa in assoluto più sfegatata al mondo. Adora la Nazionale del suo Paese e ricorderete, forse, che in occasione dei Mondiali in Qatar ha dato spettacolo 24 ore su 24. Era stata “minacciata” di essere espulsa dal Paese, se avesse continuato a sfoggiare bikini succinti e abiti microscopici, ma se n’è infischiata. Ha continuato a recarsi allo stadio vestita dei colori della bandiera croata ed è diventata, in men che non si dica, una stella. Tutti la conoscono, tutti la amano. A qualunque latitudine e indipendentemente dalla fede calcistica.

Quando, nei giorni scorsi, è stato ufficiale che la sua squadra del cuore si fosse qualificata agli Europei, ha dunque dato di matto, in senso buono s’intende, sui social network. Ha festeggiato alla sua maniera, lasciando senza fiato tutti i follower che si sono imbattuti nei suoi contenuti a tema.

Ivana Knoll, Dubai va a fuoco: il trikini stuzzica la fantasia

Dopo, però, ha fatto addirittura di meglio. Ivana Knoll è tornata su Instagram postando due foto scattate al tramonto. Due foto che testimoniano che a Dubai, si trovava, c’è stato un doppio “incendio”.

Il cielo, con quei colori, sembra in fiamme, così come altrettanto focoso era il look sfoggiato dalla splendida modella. Un trikini, nei colori del fuoco appunto, sufficientemente succinto da non riuscire a contenere le sue curve assolutamente spaziali ed ingestibili. Un servizio fotografico che faremo fatica a dimenticare e che nessun’altra, questo è poco ma sicuro, sarà mai in grado di replicare. Perché non c’è nessuna, ammettiamolo, che sia sexy tanto quanto lei.