Juventus, ritorno dopo otto mesi: manca solo l’ufficialità

Juventus, ritorna in campo dopo otto mesi. Ormai manca solamente l’annuncio ufficiale. Ecco una nuova arma per Massimiliano Allegri

Potrebbe essere decisamente un aiuto importante per la seconda parte di stagione: il recupero a quanto pare sta procedendo per il verso giusto dopo il grave infortunio di otto mesi fa. Insomma, ci siamo quasi, e il prossimo mese di gennaio lo potremmo rivedere in campo secondo le informazioni che sono state riportate da Mirko Di Natale.

Il nome in questione è quello di Mattia De Sciglio, uno dei fedelissimo di Massimiliano Allegri. “Il terzino sta seguendo alla perfezione il programma stilato dallo staff della Juventus, con l’obiettivo di tornare il prima possibile a disposizione di Max Allegri. Il suo rientro è più probabile per gennaio che per il corrente mese di dicembre” spiega il giornalista. Insomma, ancora un poco di sacrificio per l’esterno destro – che può essere impiegato anche a sinistra – e poi potrà finalmente mettersi alle spalle questo momento sicuramente durissimo.

Juventus, quando torna De Sciglio

De Sciglio quindi è pronto (quasi) al rientro. Un uomo del quale Allegri si fida ciecamente che, è giusto ricordarlo, potrebbe anche fare il centrale difensivo all’occorrenza nella difesa a tre che è un marchio ormai del tecnico livornese.

Siamo quasi alla fine di un lunghissimo calvario dovuto alla rottura del legamento crociato che lo ha costretto ai box da molto tempo. Ma il 2024, per lui, deve essere l’anno della rinascita. E sappiamo benissimo, visto che lo abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, come Allegri punti su un giocatore che ha lanciato al Milan e che poi ha voluto nella sua esperienza in bianconero.