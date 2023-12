Yildiz via dalla Juventus, niente Liverpool: la destinazione è clamorosa

Inizia un’altra settimana di duro lavoro per una Juventus che vuole continuare a coltivare i sogni di alta classifica.

Dopo aver tenuto momentaneamente il primo posto in serie A la squadra di Massimiliano Allegri è stata nuovamente sorpassato dall’Inter che è andata a vincere sul campo del Napoli nel posticipo domenicale. Rimane tuttavia grande ottimismo in casa bianconera per una stagione che finora ha regalato molti sorrisi e pochissime delusioni.

Si guarda avanti con fiducia dunque in casa Juventus verso la prossima partita che sarà davvero molto complicata. Sulla strada di Vlahovic e compagni ci sarà infatti il Napoli di Mazara che vorrà senz’altro già rialzarsi al meglio dopo il tremendo colpo subito contro l’Inter. Sarà insomma un mese di dicembre molto intenso quello che coinvolgerà la Juve, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che nel frattempo proverà a portare alla corte di Allegri dei volti nuovi durante il mese di gennaio.

Juventus, l’Arsenal su Yildiz: cosa faranno i bianconeri?

Allo stesso però il ds bianconero dovrà essere bravo nel blindare i propri gioielli e anche riuscire a gestire al meglio eventuali cessioni. Alcuni giocatori potrebbero essere sacrificati per fare cassa e i giovani della rosa di Allegri piacciono molto anche all’estero.

Uno degli ultimi talenti che si stanno mettendo in mostra è Yildiz, a segno con la maglia della nazionale turca contro la Germania nelle qualificazioni agli Europei. Nella Juventus non trova spazio, se non per pochi minuti. Ecco allora che tornano ad esserci le voci riguardo il futuro del centrocampista offensivo. Anche se i bianconeri non vorrebbero lasciarlo partire. Si era parlato per lui dell’interesse del Liverpool nei suoi confronti, ma ora anche un’altra grande squadra di Premier League è pronta a farsi avanti. Si tratta dell’Arsenal. Che per eventualmente convincere la Juve a cedere il calciatore dovrebbe offrire una somma decisamente importante.