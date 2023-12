Juventus, Cambiaso si “confessa”: “Lo sento tutti i giorni”

Juventus, l’esterno ex Genoa e Bologna si è raccontato in un’intervista al canale Twitch del club bianconero.

La Juventus questa settimana scenderà in campo di nuovo di venerdì. Stavolta però, senza nulla togliere al Monza, i bianconeri sono attesi da un big match, quello con i campioni d’Italia in carica del Napoli. Si tratta del secondo scontro diretto nel giro di due settimane per gli uomini di Massimiliano Allegri, che nell’ultima uscita allo Stadium erano riusciti ad evitare la sconfitta con l’Inter, fermata sull’1-1.

Il Napoli invece domenica scorsa è crollato proprio sotto i colpi dei nerazzurri. Un 3-0 senza possibilità di appello che molto probabilmente fa deragliare in maniera definitiva il treno azzurro dai binari che conducono allo scudetto. Sono ancora tante le partite da giocare e non è terminato neppure il girone d’andata, ma sono già 11 i punti che la squadra di Walter Mazzarri deve recuperare sulla prima in classifica. La Juventus, dunque, ha di fronte una ghiotta occasione. E cioè quella di ampliare, in caso di vittoria, il divario nei confronti di Di Lorenzo e compagni, momentaneamente quarti a braccetto con la Roma.

Juventus, Cambiaso già bianconero doc: “Qui è come una famiglia”

Nella speranza che qualcuno (leggasi Locatelli) possa recuperare in vista del match con il Napoli, Allegri sembra orientato a confermare, su per giù, la stessa formazione che la settimana scorsa è scesa in campo al Brianteo con il Monza.

Andrea Cambiaso, ormai diventato una certezza dello scacchiere del tecnico livornese, sarà nuovamente adattato nel ruolo di esterno destro nel 3-5-2 allegriano. In Brianza l’ex Genoa è stato tra i migliori in campo: “Non ero mai venuto alla Juve – ha detto in un’intervista rilasciata al canale Twitch della Juventus – sono arrivato e sono andato in prestito. Questi messaggi qui: fino alla fine, la Juve è come una famiglia. Sembrano frasi fatte, ma quando le vivi e vieni qua alla Continassa le senti tutti i giorni queste cose“.