Un nuovo campione del mondo per la Juventus: bomba BILD

Un nuovo campione del mondo per la Juventus, Giuntoli guarda con attenzione anche ai giocatori in scadenza di contratto.

Sono sempre due i punti che al momento separano Inter e Juventus, le due squadre che ad oggi si stanno contendendo la vetta della classifica della Serie A. Il Milan, più attardato, è a -4 dai bianconeri, che in questi turno saranno impegnati di nuovo di venerdì nell’atteso anticipo con il Napoli campione d’Italia. Un altro importante test che rivelerà qualcosa in più circa la possibilità di lottare per un traguardo come lo scudetto da parte degli uomini di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, al di là di tutto, può essere soddisfatto di come stanno andando le cose in questo girone d’andata. La sua Juve ha perso solamente una partita – in quello sciagurato pomeriggio di fine settembre a Reggio Emilia con il Sassuolo – poi 10 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo dei quali proprio contro i nerazzurri di Inzaghi allo Stadium. Venerdì scorso, invece, è arrivato un successo in pieno recupero grazie al gol di Federico Gatti – ormai l’uomo dei gol pesanti – che ha trafitto il Monza di Palladino allo stadio Brianteo.

Un nuovo campione del mondo per la Juventus, Muller idea per giugno

L’obiettivo dei bianconeri, per ora, è quello di restare a distanza ravvicinata ed impedire una possibile fuga dell’Inter, che domenica ha fatto la voce grossa a Napoli.

Allegri vuole che i suoi non rallentino in un mese fitto di appuntamenti come dicembre. Poi la palla passerà al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamato a tappare quelle falle che da mesi ormai caratterizzano la rosa a disposizione dell’allenatore toscano. Il responsabile dell’area sportiva sta seguendo con attenzione anche dei giocatori che a luglio andranno in scadenza: tra questi c’è anche Thomas Muller, esperto attaccante del Bayern Monaco che ancora non ha rinnovato con il suo storico club. Secondo il noto quotidiano tedesco Bild, oltre alla Juve, su di lui ci sono anche altre big italiane come Milan e Inter.