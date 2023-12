Si è promesso al Barcellona: colpo di grazia alla Juve

Calciomercato Juventus, nonostante i bianconeri siano interessati alle sue prestazioni, il giocatore si sarebbe offerto al Barcellona: colpo di grazia per Giuntoli

A gennaio la Juve qualche investimento lo farà. Soprattutto, si vocifera, in mezzo al campo dove Massimiliano Allegri ha la coperta davvero corta nonostante ci sia solamente il campionato affrontare oltre che gli impegni in Coppa Italia. Ma andare avanti in questo modo, con il rischio che qualche infortunio possa compromettere l’intera stagione, non è il massimo.

Si è parlato di molti uomini che sarebbero entrati nel mirino della Vecchia Signora per la finestra di gennaio. Uno di questi è un esubero del Manchester United, Van de Beek. L’olandese non sta trovando spazio con Ten Hag e il Sun fa sapere che la Juventus è interessata al giocatore anche se, lo stesso tabloid britannico spiega a chiare lettere che il centrocampista si sarebbe offerto al Barcellona che è alla ricerca di un rinforzo in questo caso per andare a sostituti Gavi, che si è rotto il crociato in nazionale. Insomma, poche possibilità se davvero così fosse per Giuntoli per centrare l’obiettivo.