Zaira Nara si mette a nudo: dopo il topless la rivelazione

Zaira Nara conferma tutto tra un topless e l’altro: le foto hanno mandato su di giri il popolo dei social network.

Dire che sia stato un weekend movimentato non renderebbe l’idea di quanto si sia data da fare la sorella di Wanda Nara. La bella Zaira, che oramai brilla di luce propria e non più riflessa, ha fatto tante di quelle cose, in questi due giorni, da essere stata costantemente sotto i riflettori.

Tutto ha avuto inizio venerdì, quando la splendida modella argentina ha postato una raccolta di 6 contenuti, tra foto e video, che hanno fatto uscire gli occhi fuori dalle orbite ai suoi 6,8 milioni di follower. Questo numero vi stupisce? Non dovrebbe, dal momento che la cognata di Mauro Icardi ha saputo individuare più vie per farsi strada fino al cuore dei fan. Fino a che, chiaramente, grazie anche all’aiuto della sorella, non ci è riuscita.

Ma torniamo alla raccolta di cui sopra. Nei 6 contenuti in questione, Zaira Nara è in riva al mare ed è in topless. Si copre in maniera goffa il seno con le braccia, ma è ovvio che qualcosa, di quel décolleté abbastanza generoso, si veda lo stesso. E si vede chiaramente pure che non indossa uno slip qualunque, ma un perizoma piuttosto piccante che fa capolino dai pantaloni bianchi, appositamente calati sui fianchi per rendere l’atmosfera ancor più focosa.

Zaira Nara, tutto confermato tra un topless e l’altro

Missione riuscita. Ci sono 400 commenti circa sotto questo carosello di foto e video, a riprova del fatto che i sostenitori dell’argentina hanno gradito, e anche molto, il gentile “pensiero” che la loro beniamina ha avuto nei loro riguardi.

Le rivelazioni non si sono limitate al solo topless, in ogni caso. Zaira Nara in questo weekend è uscita ancor più allo scoperto, postando finalmente una foto che conferma i rumors che si sono rincorsi nelle ultime settimane. Una foto che ritrae lei e Facundo Pieres, il giocatore di polo che starebbe frequentando già da qualche tempo, cosa di cui si era accorto il mondo del gossip.

Un fine settimana rivelatorio, dunque, in tutti i sensi, per la sorella di Wanda. Che ha ritrovato la felicità e che ha voluto dispensarne un po’, a sua volta, ai suoi cari follower.