Annullamento della retrocessione: campionato nel caos, mossa UFFICIALE

Annullamento della retrocessione, il campionato è nel caos e il ricorso adesso è anche ufficiale. Le polemiche sono infinite in questo momento

Da pochi giorni si è concluso il campionato in Argentina che ha portato anche alla retrocessione del Colon. Però il club non ci sta e in maniera ufficiale ha anche annunciato il ricorso per chiedere l’annullamento di questo esito sportivo perché in corso d’opera sono state cambiate le carte in tavola.

In Argentina è polemica: perché le squadre che dovevano retrocedere all’inizio dell’anno erano 3 e poi sono passate a 2. Insomma, il cambio c’è stato ma il Colon nonostante questo ha perso la massima categoria. Ricorso annunciato e presentato – così come spiegano i quotidiani locali – anche se le possibilità che la società lo possa vincere sono davvero ridotte al lumicino. Sono pochissimi i margini di manovra.

Colon retrocesso, una notte incredibile

Il Colon ha perso la categoria dopo lo spareggio e la notte per le forze di polizia è stata davvero difficile. Ci sono stati in città molti scontri e un tifoso, secondo quanto raccontato dal quotidiano Olé, avrebbe anche deciso di togliersi la vita lanciandosi dall’ottavo piano del suo palazzo.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Iturraspe non c’è stato nulla da fare dopo l’impatto devastante. Il giornale ha intervistato diverse persone che conoscevano l’uomo e quest’ultimo avrebbe già dato in passato segni di squilibrio mentale. Non si è infatti trattato del primo tentativo di suicidio: ci avrebbe già provato dopo la sconfitta di Sabalero contro l’Independiente del Valle, ad Asunción, nella finale di Copa Sudamericana, nel 2019.