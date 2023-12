Calciomercato Juventus, Allegri tradito due volte: lo prende il grande ex

Calciomercato Juventus, uno dei pupilli del tecnico livornese potrebbe lasciare Torino nel mercato di gennaio.

Un mese e mezzo fa la notizia dell’addio, figlia della volontà di cambiare aria e di misurarsi con una sfida più grande. Dallo scorso ottobre, infatti, Matteo Tognozzi non è più il responsabile dello scouting della Juventus.

Il dirigente classe 1987, per capirci meglio uno dei principali scopritori di Matias Soulé, il gioiellino bianconero che in questi mesi sta facendo faville al Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ma l’argentino è solo uno dei tanti. Sono farina del sacco di Tognozzi anche gli arrivi di Dean Huijsen e Kenan Yildiz, altri due che rappresentano il futuro – si spera roseo – del club bianconero. Un addio molto sofferto, a quanto pare, quello dell’ex capo-scouting, ma l’offerta del Granada oltre a rappresentare una promozione – oggi Tognozzi è il direttore sportivo degli andalusi – era davvero troppo invitante ed impossibile da rifiutare. L’auspicio di Tognozzi è quello di poter rimettere piede, prima o poi, in via Druento e tornare alla Juventus dalla porta principale. Molto dipenderà dall’esito della sua avventura iberica, che potrebbe iniziare con il botto.

Calciomercato Juventus, Tognozzi porta Huijsen a Granada

Sì, perché Tognozzi per rinforzare il club che al momento è solamente penultimo nella Liga sta guardando proprio verso il suo… passato.

Il Granada, che deve fare i conti con la seconda difesa più battuta del campionato, ha bisogno di un innesto nel reparto arretrato. Ed è per questo che l’ex responsabile dello scouting della Signora sta pensando all’olandese Huijsen, una delle “piantine” piantate da lui stesso alla Continassa. Secondo quanto riporta il giornalista Daniele Longo di Calciomercato.com, i biancorossi andalusi potrebbero chiedere il giovane difensore in prestito alla Juventus nel prossimo mercato di gennaio. Il classe 2005 attualmente è impegnato con la Next Gen: oggi ha giocato tutti e novanta i minuti contro la Lucchese.