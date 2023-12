Svolta Kean: cambio di programma inaspettato

Kean, mossa imprevedibile: il cambio di programma dell’attaccante bianconero e della Nazionale divide i tifosi.

A volte è solo questione di ritmo. E a lui, evidentemente, non manca. Moise Kean non avrebbe mai pubblicato, altrimenti, il suo primo singolo, felice coronamento della sua passione, mai celata, per la musica. Una passione, chi lo conosce bene lo sa, che ha sempre viaggiato di pari passo con quella, ancor più manifesta, per il calcio.

Il pezzo dell’attaccante della Juventus e della Nazionale è uscito nella notte su Spotify ed è già ascoltato da un sacco di persone. Sono tantissimi, in effetti, i tifosi che sono accorsi sulla nota piattaforma musicale per ascoltare Outfit, il brano trap prodotto da 19f al quale il calciatore classe 2000 ha lavorato in collaborazione con Boro Boro. E che, come ampiamente prevedibile, ha finito con il dividere il pubblico. A qualcuno è piaciuto, a qualcuno un po’ meno, ma questo è assolutamente normale, trattandosi di un genere piuttosto controverso ed essendo una mera questione di gusti.

Stupisce, piuttosto, che in tanti abbiano preso la palla al balzo per bacchettare un po’ Moise Kean e per richiamarlo all’ordine. Accusandolo, come spesso accade nel mondo dello sport, di non concentrarsi troppo sulla sua carriera e di perdere tempo in quisquilie. Perché agli atleti, si sa, non si perdono mai niente.

Kean come Leao: incursione nel mondo della musica

Benché il suo primo singolo sia arrivato solo adesso, la sua passione per la musica è sempre stata nota. Si era diffusa, qualche tempo, la notizia che Kean fosse a Milano con McKennie per registrare una canzone con Leao.



E proprio Leao ha in un certo senso fatto da apripista, dimostrando probabilmente a Moise che è possibile coniugare sport e musica. Lui ha già, in effetti, una gran bella esperienza in materia, avendo pubblicato due album: il primo si intitolava Beginning, il secondo My life in each verse. Una musa ispiratrice dai piedi d’oro.