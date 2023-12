Elisabetta Gregoraci, pizzo e topless binomio fatale: piovono like

Elisabetta Gregoraci, dopo il look bon ton uno scatto da femme fatale che ha fatto girare la testa a tutti: ma quanto è sexy?

Due look diametralmente opposti nel giro di poche ore. Ma non c’è nulla di cui stupirsi, perché Elisabetta Gregoraci è fatta così: un attimo prima può sfoggiare un outfit deliziosamente romantico e bon ton, quello dopo può improvvisamente trasformarsi in una femme fatale dalle armi affilatissime.

Alle porte del weekend ha preso parte al matrimonio di una delle sue migliori amiche e ha esibito, in effetti, un meraviglioso e raffinatissimo completo che è stato stimato costi qualcosa come 1600 euro. Non è questo, ad ogni caso, il punto. La bella Elisabetta, si sa, ama trattarsi bene. L’ex moglie di Flavio Briatore ha stupito tutti con la sua eleganza d’altri tempi e il suo look è piaciuto perché, appunto, aveva un’aria vagamente “retrò” che ben si sposa con la sua bellezza così delicata e per niente volgare.

A quel completo sofisticato ed elegantissimo ha fatto seguito, poi, un look decisamente più audace che, manco a dirlo, ha fatto letteralmente impazzire i follower della splendida showgirl di origini calabresi. Un outfit diametralmente opposto, dicevamo, a quello che aveva scelto poco prima per presenziare alle nozze della sua amica.

Elisabetta Gregoraci pronta a graffiare: look super audace

Nella foto “incriminata”, una foto che siamo certi i fan di Elisabetta custodiranno gelosamente negli anni a venire, della Gregoraci in versione Jasmine di Aladdin non è rimasto niente. Al suo posto c’è una tigre pronta a graffiare.

E ha graffiato eccome, la showgirl. Ha fatto un sacco di vittime, in un certo senso. In questo scatto indossa solo dei collant di pizzo, completamente trasparenti, e nulla più. Nel vero senso della parola. Non ha addosso un abito, una gonna, una maglia, niente di niente.

La Gregoraci è in topless e a piedi nudi e guarda l’obiettivo con quello sguardo da femme fatale che tanti sostenitori ha già messo al tappeto nel corso degli anni. E voi, in quale di queste due strabilianti versioni la preferite?