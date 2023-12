Multa e penalizzazione UFFICIALE per i rossoneri: classifica stravolta

Ci stiamo avvicinando ad un altro grande weekend di appuntamenti calcistici su tutto il territorio nazionale.

Domani la serie A riparte in grande stile con un confronto tutto da seguire, quello tra la Juventus e il Napoli. Sfida chiave in zona Champions League che sarà seguita da centinaia di migliaia di spettatori sparsi in giro per il mondo. Il palinsesto è comunque molto ricco non solo in Italia.

Gli appassionati di calcio si incollano davanti ai teleschermi per seguire le gesta dei tanti campioni pronti a regalare gioie con il loro talento. Ma c’è anche un calcio magari meno seguito ma non per questo meno appassionante. Stiamo palando ovviamente di quello dilettantistico, che prevede per ogni regione centinaia di partite. Sui campi polverosi di provincia a volte nascono i campioni del domani.

Le decisioni della Procura Federale sulla Nocerina

Il mondo del calcio dilettantistico come ogni settimana è ricco di episodi da sottolineare. In generale, da Nord a Sud, c’è sempre tanto lavoro da svolgere per i vari giudici sportivi.

La Procura Federale ha concluso le sue indagini su una vicenda riguardante la Nocerina e un suo ex collaboratore. Contestando la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., come si legge su “ForzaNocerina”. All’ex collaboratore si imputa il fatto che, pur non essendo tesserato, ha volto il compito di dirigente accompagnatore. Sottoscrivendo tra l’altro una distinta di gara del campionato Regionale under 18 che vedeva la presenza di un nominativo non tesserato con il club. All’ex collaboratore è stata inflitta una sanzione di un mese e 15 giorni di inibizione. Un punto di peenalizzazione invece per la squadra under 18 della Nocerina.